Tényleg vissza akar térni a legvagányabb NFL-es

Nagyon úgy fest, hogy Marshawn Lynch nemrég belengetett NFL-es visszatérése tényleg meg fog történni, ugyanis a futójátékos az Oakland Raidersnél járt szerdán, és közölte, hogy komolyan gondolja a dolgot: egy szezon kihagyás után újra játszani akar.

Lynch a két évvel ezelőtti Super Bowlt trollkodta meg azzal, hogy miközben javában ment a Broncos és a Panthers döntője, ő bejelentette, hogy visszavonul a Seattle Seahawkstól. Nem volt persze előzmény nélküli a dolog, mert hiába volt még csak huszonkilenc éves, sérülések hátráltattak abban az idényben.

Aztán néhány hete felröppent a pletyka, hogy az Oakland Raiders azon munkálkodik, hogy megszerezze a játékjogát, ami még mindig a Seattle Seahawksé. Lynch azért játszana szívesen Oaklandben, mert ott született és nőtt fel, többször elmondta, milyen sokat jelent neki a közösség, szóval kézenfekvő lenne neki, hogy még egy idényt lehúzzon a franchise-nál, mielőtt elköltöznek Las Vegasba.

A szerdai látogatását több forrásból is megerősítették, és a Seahawks is áldását adta rá, mivel Lynch kizárólag Oaklandben szeretné folytatni a pályafutását. A dolog viszont nem lesz annyira egyszerű, mint ahogyan elképzelnénk, mert a játékjoga még mindig legutóbbi csapatánál, a Seahawksnál van, erről korábbi cikkünkben is írtunk.

A legegyszerűbb megoldás az lenne az Oakland Raiders szempontjából, ha a Seahawks egyszerűen elküldené a játékost, mert akkor nem kellene adniuk érte semmit, pláne draftjogokat. Ha egy cserét akarnának összehozni a seattle-iekkel, az sem lenne egyszerű menet, mert jönne vele a szerződése is, miközben az oaklandieknél több kulcsjátékossal is hosszabbítani akarnak.

És akkor ott van még a dolognak az a része, hogy milyen formában van az egy évet kihagyó játékos. Több forrás is úgy értesült, hogy Lynch az elmúlt egy évben igyekezett formában tartani magát, ám ennél biztosabbat nem nagyon tudni. Amikor Pete Carroll Seahawks-edzőt kérdezték arról, hogy milyen formában lehet a futó, ő sem nagyon akart jóslatokba bocsátkozni, csak annyit jegyzett meg, hogy volt játékosában még mindig ott van a tűz, és ez a fontos.

A Seahawksszal 2014-ben Super Bowl-győztes Lynch NFL-es pályafutása során 9112 futott yardot jegyzett. Legemlékezetesebb futása 2011-es rájátszásban volt, amikor a New Orleans elleni meccsen úgy futott 67 yardot, és szerzett touchdownt, hogy közben a fél vendégcsapaton pofozta, passzírozta át magát.

Persze sokan nem csak erre emlékeznek Lynch-csel kapcsolatban, hanem a személyiségére és médiával ápolt viszonyára: többször hagyott ki kötelező sajtótájékoztatókat, amiért büntetéseket kapott. A 2015-ös Super Bowlt megelőző egyik médianapon kiült a pódiumra, hogy letudja a kötelezőt, de öt percen át minden kérdésre azt válaszolta az újságíróknak, hogy csak azért van ott, hogy ne büntessék meg.