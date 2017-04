Nem öngyilkosság volt, hanem megölték Hernandezt a börtönben?

Az életfogytig tartó börtönbüntetését töltő volt NFL-est, Aaron Hernandezt szerda hajnalban holtan találták cellájában, a halálát öngyilkosságnak nyilvánították, de az intézmény vizsgálatot indított. Nem telt el huszonnégy óra, de többen is kétségbe vonták, hogy valóban öngyilkosság történt, köztük a korábbi amerikaifutballista ügyvédje.

A kettős gyilkosságban Hernandezt képviselő Jose Baez ugyanis azt szivárogtatta ki az amerikai TMZ-nek, hogy alapos a gyanú, hogy az egykori amerikaifutballista nem ölte meg magát, hanem gyilkosság áldozata lett. Úgy véli, hogy egy másik rab, vagy valaki a börtön alkalmazottjai közül végzett vele.

Az ügyvéd szerint egyáltalán nem Hernandezre vall, hogy véget vetett az életének, és ugyanezt nyilatkozta egyik közeli ismerőse is: "Nem volt egy angyal, de a családunk szerette őt, és sosem döntött volna úgy, hogy öngyilkos lesz" - írta Brian Murphy twitterén.

Az összeesküvés-elméleteket tüzeli az is, hogy Hernandezt pénteken mentették fel a 2012-es bostoni kettős gyilkosság ügyében. Bár Odin Lloyd 2013-as meggyilkolása miatt így is életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, de Baez szerint megvolt arra az esély, hogy abban az ügyben is felmentsék, épp erre készültek. Jogi lépések valószínűleg így is lesznek, és ha Hernandezt végül felmentik, akkor a családja több millió dolláros kártérítést kaphat a Boston Globe szerint.

A Hernandez által meggyilkolt Lloyd egyik közeli hozzátartozója is megszólalt a sajtóban, ő azt mondta, hogy elsírta magát, amikor meghallotta a hírt, és semmi értelme az időzítésnek, hogy a volt NFL-es pont most vetett véget az életének.

Ráadásul az államban minden próbaidő nélküli életfogytiglani büntetés automatikus fellebbezéssel jár a legfelsőbb bíróságra, így Hernandez ügye sem volt még jogerős. Mivel az ítélethozatal előtt vesztette életét, hivatalosan nem tekinthető bűnösnek a törvény szerint.

Közben egyre vadabb dolgok szivárognak ki a szerda hajnalban történtekről. A bostoni WBZ CBS rendőrségi forrásokra azt hozta le, hogy Hernandez szintetikus füvet szívhatott halála előtt, egy másik forrás szerint halála előtt János evangéliumának egyik zsoltárára utaló számot írt a homlokára.

