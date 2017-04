Olyan emberek jönnek az NFL-be, hogy megemlegetjük

A 2017-es NFL-draft kínálata dugig van olyan futójátékosokkal, akikért egymást tapossák majd a csapatok, rég jött már össze ennyi tehetséges running back, mint az idén. Irányítókból is lesznek elsőkörösök, még ha az idei felhozatal nem is annyira erős, de a ligában uralkodó irányítóhelyzet úgyis arra ösztönzi majd a csapatokat, hogy már az első napon lecsapjanak néhány játékosra. Tight endektől, elkapókból is tudunk olyat mutatni, akin lehet ámuldozni egy sort. Összeszedtünk 15 támadójátékost, aki nagy durranás lesz az eheti NFL-drafton.

Leonard Fournette, running back, LSU

A futball mentette meg az életemet, ha nem kezdek el játszani, akkor olyan lettem volna, mint sok New Orleans-i utcakölyök, aki drogterjesztésből él.

Ha van, aki már jóval az NFL-draft előtt megelőzte a hírnevét, akkor az Leonard Fournette. Generációja legnagyobb tehetségének tartják, már egyetemen kikiáltották az új Adrian Petersonnak. Ha a méret-sebesség kombinációt nézzük, akkor stimmel a dolog, Fournette a félelmetes fizikumával buldózerként rohan keresztül a védőkön, ha pedig második fokozatba kapcsol, akkor nagyon nehéz megfogni. Oké, nem a combine-on kikezdték, hogy pocsék a súlypontemelkedése, de nem az a fajta játékos lesz az NFL-ben, aki átugrálja a védőket, vagy kiugratja őket a cipőjükből, neki az ereje a legnagyobb erénye, olyan mint egy ágyúgolyó. Két statisztikai mutatóban tűnt ki igazán: rengeteg sikertelen szerelési kísérlet volt ellene, és kontakt utáni yardokban is baromi erős volt, iszonyú nehéz földre vinni, és védőkkel a nyakán is nyeri még a yardokat. A passzjátékban erősen kiforratlan, blokkolásban sem használták annyira, valamint bajban lehet, ha egy gyenge támadófal mögé kerül, és akkor ott van még a makacs bokasérülése, ami végigkísérte utolsó egyetemi szezonját, bár úgyis csinált 284 yardot az Ole Miss ellen.

Legjobb egyetemi idénye: 1,953 futott yard, 22 touchdown

Mitch Trubisky, quarterback, North Carolina

Biztosan meg tud birkózni azzal, ha ő lesz az 1/1-es, tudja, hogyan mivel jár ez. Olyan fajta személyiség, akinek a jelenléte mindig megnyugtatta a többieket - Keith Heckendorf, a North Carolina, QB-edzője

Na az ohiói születésű Trubiskyről nem lehet azt mondani, hogy már évek óta mindenki arról beszél, miket fog művelni az NFL-ben, mert másfél évvel ezelőttig gyakorlatilag senki nem tudta, kicsoda ő. És ez is a legnagyobb baja, a tapasztalatlanság, mert első két egyetemi éve alatt főleg padozott, és csak alkalmanként dobták be, a legutolsó egyetemi szezonjában került csapata kezdőjébe. Egy kicsivel alacsonyabb, mint az ideális QB, de egy 188 centis 101 kilós masszív QB-t képzeljünk el, aki nem fog összetörni, még ha marcona védelmekkel is vadásznak rá. Megfelelően erős a karja, nem szívbajos, ha hosszú passzokat kell megküldenie, és emellé pontosan is passzol, a zsebben jól mozog, plusz kifejezetten mobilis. Ami a pontosságát illeti: 68 százalékával az 5. legjobb volt az egyetemi bajnokság legutóbbi idényében, 30 TD-passza mellett 6 interceptionje volt, szó szerint vigyázott a labdára, anélkül, hogy sokat dédelgette volna. A tapasztalatlanságából fakad, hogy NFL-hez még fel kell minden szempontból, kár, hogy a liga irányítóhelyzete olyan, hogy valószínűleg túl hamar be fogják dobni a mély vízbe.

Legjobb idénye: 3748 passzolt yard, 68%-os pontosság, 30 passzolt TD/6 interception

Dalvin Cook, running back, Florida State

Edzőként nincs megnyugtatóbb annál, mint amikor tudod, mit kapsz egy játékostól. A vezéregyénisége, a yardok, a nagy játékok - ezeket mind garantálja - Jimbo Fisher a Florida State edzője

Tavaly már írtunk arról egy keveset, hogy mennyire ütős lesz az idei draft futókínálata, melynek Leonard Fournette mellett Dalvin Cook a másik nagy neve. A Florida State 178 centis, 95 kilós futójátékosa könnyebb, mozgékonyabb, mint Fournette, és olyannyira türelmesen várja ki, amíg megnyílik előtte a lyuk, hogy azt tanítani lehetne, kivételesen jól lát a pályán. A fizikumából fakadóan nem olyan futó lesz, aki átgyalogol a védőkön, ő a fürgeségét, robbanékonyságát használja ki, miközben csak kapkodnak utána az ellenfelek, tavaly 99 (!) elrontott szerelési kísérlet volt ellene. A futóversenyt bárkivel felveszi, és az egyetemen többször megmutatta, tipikusan az a játékos, aki nagy játékokkal képes robbantani. Testalkata nem a legideálisabb, hajlamos a sérülésekre, és a labdabiztonságán is javítani kell: kiszámolták, hogy átlagosan 63 futásonként vesztette el a labdát. Voltak zűrös ügyei fiatalabban, ezeken remélhetőleg túllépett.





Legjobb idénye: 1765 futott yard, 19 futott TD, 488 elkapott yard

OJ Howard, tight end, Alabama

Szerettem volna, ha többször passzolnak felém, de erre a következő szinten több lehetőségem lesz, a tight endeket sokkal jobban kihasználják az NFL-ben.

A tavalyelőtti egyetemi bajnoki döntő váratlan hőse az alabamás OJ Howard volt a Clemson Tigers ellen, aki óriási játékokkal járult hozzá csapata győzelméhez. Az NFL-drafton ő lesz a legkeresettebb a posztján, 198 centis magasságával és 114 kilójával minden adott, szinte mindenkivel szemben megvolt a fizikai fölénye, amikor elkapásoknál használták, és az is nagy plusz, hogy jó sebessége van. Ezt a tempót az elkapások után is tartani tudja, biztos kezekkel rendelkezik, mert egyetemi pályafutása alatt csak hatszor ejtett el labdát, abból is három az első évében volt. Játéka más aspektusai is rendben vannak, igazából tök nehéz belekötni a játékába, sőt, az van, hogy nem is használták ki igazán az Alabamánál, ez a megtiszteltetés a leendő NFL-csapatáé lehet.

Legjobb idénye: 602 elkapott yard,, 2 touchdown

Christian McCaffrey, running back, Stanford





Bármit megtennék a csapattársaimért. Ez az, ami leginkább számít nekem és motivál meccsről-meccsre, függetlenül attól, hogy nyertünk vagy vesztettünk.

Micsoda? Már megint egy remek futó? Az van, hogy Christian McCaffrey-nek is simán megvan az esélye arra, hogy az első körben vigyék, mert egy sokoldalú fegyverről van szó, akit futásai mellett elkapóként és visszahordásoknál is meg lehet dolgoztatni, meg is döntötte az ezekből összeszedheti nettó yardok rekordját egy szezonban a Stanfordnál. Baromi jól vált irányt, nagyon hamar csúcssebességre gyorsít, passzjátékoknál is kamatoztatható ez a sebessége, sőt, jobban fút útvonalakat, mint nagyon sok elkapó az idei osztályból. Ha megnyílik előtte a terület, búcsút is lehet inteni neki, úgy lő ki. Iszonyúan szétterhelték a Stanfordnál, mert két év alatt 748-szor kapott labdát, remélhetőleg ez nem üt majd vissza a következő szinten. 180 centis, 92 kilós, szóval a mérete miatt lehetnek, akik kételkednek benne, és nem jellemző rá, hogy átverekedi magát a védőkön, és olykor túlságosan is sokáig vár ki.

Legjobb idénye: 2019 futott yard, 645 elkapott yard, 1070 yard kickoffreturnből

Corey Davis, wide receiver, Western Michigan

Ritka, hogy egy adott poszton a legjobb játékos egy kisebb főcsoport kisebb egyeteméről kerüljön ki, de Corey Davis és az elkapók esetében erről van szó. Davis négy év alatt 331 elkapást és 5278 yardot (no meg 52 touchdownt) hozott össze, ami elképesztő mutató, meccsenként majdnem 7 elkapásra jön ez ki. Davis nem csak a számokban erős, rég volt egyetemi játékos, aki ennyire tisztán futotta volna az elkapási útvonalakat, illetve ennyire tudatosan csökkentette volna a védőktől érkező ütközések erejét a helyezkedésével. az egyetlen említhető negatívum, hogy 191 centis magassága és 95 kilója nem túl ideális, de a tudásával képes lesz ellensúlyozni, hogy nem ő a legnagyobb. Ja, és övé az NCAA első osztályának legtöbb elkapott yardja.

Legjobb idénye: 97 elkapás, 1500 elkapott yard, 19 TD

Deshaun Watson, quarterback, Clemson

Abban nem lehet vita, hogy az idei irányítók közül messze ő a legharcedzettebb irányító. Az utóbbi két évben kétszer jutott el az egyetemi bajnoki döntőig, ebből egyszer meg is nyerte a bajnoki címet az Alabama ellen. Emiatt nem is nagyon kétséges, hogy nyomás alatt jól dolgozik, atletikus, vezéregyéniség, futásaival is veszélyt jelent. Magassága nem a legideálisabb a poszthoz, és elférne rajta néhány kiló izom is, kérdés, hogy sérülékenysége a múlté-e már. Nagy kérdőjel az is, hogyan képes majd alkalmazkodni az NFL-hez, időre lenne szüksége neki is, és hát az elhamarkodott döntésekkel kapcsolatban nem is lehet riasztóbb adat annál, hogy legutóbbi egyetemi idényét 17 inteceptionnel fejezte be.

Legjobb idénye: 4104 passzol yard, 1105 futott yard, 67 TD-passz/13 interception

Mike Williams, wide receiver, Clemson

Nehéz lenne találni olyan játékost, aki nyakcsigolya-törés miatt kihagy szinte egy teljes szezont, a következőben meg csinál 98 elkapást, 11 touchdownt, 1316 elkapott yardot, na meg főszereplő lesz a végül győztes bajnoki döntőben. Mike Williams nem egyszerűen visszatért egy szörnyű sérülés után, hanem elképesztően domináns volt. Nagy, erős, bármelyik védő elől képes elragadni a levegőből a labdát, vagyis elég a nagyjából környezetébe passzolni, ő majd úgyis megoldja. Ha nem 50 yardos sprinteken akarnak passzolni neki, semmi gondja nem lehet az NFL-ben.

Legjobb idénye: 98 elkapás, 1361 elkapott yard, 11 TD

Alvin Kamara, running back, Tennessee

Az idei NFL-draft nagy alvó ügynöke lehet Alvin Kamara, aki egy szupertehetségekkel telepakolt Tennessee Volunteersben is villogott egy viszonylag gyenge fal mögött. Egy 180 centis, 100 kilós, kellően agresszív és gyors lábú futójátékosról van szó, aki remekül slisszan be az olyan lyukakon, ahol ránézésre nincs is hely neki. Az elmúlt két szezonban 90 elrontott szerelési kísérlet volt ellene, és elkapóként is kifejezetten jól lehet használni, de visszahordásokban is simán használható. Nem kapott viszont komolyabb terhelést, a labdabiztonságába is bele lehet kötni.

Legjobb idénye: 596 futott yard, 9 futott TD, 392 elkapott yard, 4 elkapott TD

John Ross, wide receiver, Washington

Önmagában az elég jó ajánlólevél lenne, hogy a combine-on megdöntötte a 40 yard rekordját a 4,22-es idejével. A millió dollárt (vagy a szigetet) ugyan nem kapta meg, de majd bepótolja a kiesést a NFL-ben, ugyanis nem csak a sebességéből él, remekül, és hihetetlenül gyorsan vált irányt is. Elég apró (180 centi, 86 kiló), és mindkét térde sérült már meg komolyabban, de ha egészséges tud maradni, villámgyorsan meghatározó játékos lehet.

Legjobb idény: 1150 elkapott yard, 17 elkapott TD, 107 futott yard, 1 futott TD

Patrick Mahomes, quartrback, Texas Tech

Felmerül a gyanú, hogy nem egy robotkar dolgozik-e a sajátja helyett, mert a Texas Technél az Air Rade-rendszerben alaposan megdolgoztatták, tavalyelőtt 4653, tavaly pedig 5052 passzolt yarddal zárt. A terhelhetőségét és az erejét nem kérdőjelezi meg senki, futásokkal is tud veszélyeztetni, talán túl sokszor is erőltet. Ellenben a technikájával akadnak gondok, finoman szólva sem kiforrott, szóval lesz még bőven munka vele, arról nem is beszélve, hogy sok időre lesz szüksége, mire alkalmazkodik az NFL-es szisztémákhoz.

Legjobb idény: 5052 passzolt yard, 41 passzolt TD/10 interception, 285 futott yard

Joe Mixon, running back, Oklahoma

Ne tegyünk úgy, mintha nem lett volna az a csúnya nőverős ügy, mert ez az, ami leginkább befolyásolja Mixon karrierjét. Néhány éve eltörte egy nő állkapcsát, mert az beszólt neki, a biztonsági felvétel kiszivárgott, pereskedés kezdődött, és úgy nézett ki, a draftértékét lehúzhatja a vécén. Ennek ellenére szépen körbeturnézta az NFL-csapatokat a draft előtt, szerintünk legkésőbb a második körben elviszik. A tehetsége nem vitás, mert robbanékony, jó kötésű, bár talán az ideálisnál kicsit nehezebb futó. Elkapásoknál is nagy fegyver tud lenni. Kész csomag, ahogy szokták mondani, csak az a kérdés, ki vállalja be érte a több hétnyi negatív reklámot.

Legjobb idény: 1275 futott yard, 10 futott TD, 538 elkapott yard, 5 elkapott TD

James Conner, running back, Pittsburgh

Felemelő történet az övé, mert utolsó egyetemi éve előtt hónapok alatt legyőzte a rákot, és a kemoterápia alatt is edzésben maradt hihetetlen akaraterejét bizonyítva. Nehéz leszerelni, még védőkbe ütközve is termeli a yardokat, remek egyensúlyérzéke van, igazi harcos. A rák előtti 2014-es formáját meg nem nyerte vissza, de egy későbbi körös beruházást bőven megérhet.

Legjobb idény: 1765 futott yard, 26 futott TD, 70 elkapott yard

Forrest Lamp, támadófalember, Western Kentucky

A támadófalemberek munkáját elég nehéz úgy megítélni meccs közben, hogy nem velük foglalkozik az ember, csak a kollektív játékot nézi, ám amikor egyszer egy Western Kentucky meccsre kapcsoltam, azonnal feltűnt, mekkora pusztítást végez Lamp a falban. Az Alabama szörnyetegei ellen egyetlen passzsiettetés ment el róla, ha pedig nem elit védőjátékos áll vele szemben, szinte garantált, hogy bárkit bedarál. Bal tackle és guard poszton is bevethető, tényleg öröm nézni, amit művel.

David Njoku, tight end, Miami

Nem is biztos, hogy Njoku valójában tight end, sőt, sokkal közelebb áll egy igencsak megtermett elkapóhoz. Blokkolni egészen minimális mennyiséget fog (mint Jimmy Graham), cserébe annyi labdát kap majd el, amennyit nem szégyell. Az igazi fegyvere viszont az, hogy mit művel az elkapás után: 2016-ban átlagosan 11,2 yardot haladt azután, hogy hozzákerült a labda, vagyis megállíthatatlan.