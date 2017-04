Már az elején borult minden az NFL-drafton

Jósoltak mindenfélét az idei NFL-draftra, de az tűnt a legbiztosabbnak, hogy semmi sem biztos. Sokan arra számítottak, hogy védőjátékosok dominálják az első kört, mert tehetségekből nem volt hiány, végül az lett, hogy az első választás után a csapatok őrült módjára kapkodtak a támadók iránt, és összevissza cserélgették a választási jogokat.

A harminckét NFL-csapat az idén Philadelphiában választhatott a legjobb egyetemi amerikaifutballistákból, a szabadtéri rendezvényen hetvenezer tombolt.

Az nem volt meglepő, hogy tavalyi NFL-szezon legrosszabb csapataként először választó Cleveland Browns vitte a védőszörnyeteg Myles Garrettet, akinek félelmetes felépítése van, és a passzjáték ellen óriási fegyver lehet. A papírforma a második helyen borult. A Chicago Bears cserélt a San Francisco 49ersszel, hogy másodikként választhasson, de a várakozásokkal ellentétben nem védőt, irányítót draftolt: Mitch Trubiskyt. Így reagáltak erre a Bears-szurkolók:

Trubiskynek remek karja van, pontosan passzol, nagy hátránya viszont, hogy egyetemi szinten is baromi keveset játszott, csak tizenhárom meccsen volt kezdő. Sok időre lesz szüksége, amíg beletanul az NFL-be. A legjobb az egészben az volt, hogy a szokásokkal ellentétben Trubiskyt fel sem hívta a Bears, mielőtt bejelentették a kiválasztását, ő is csak akkor tudta meg, hogy ledraftolták, amikor az NFL-vezér Roger Goodell kimondta a nevét a színpadon.

Befért még egy irányító a top 10-be: Patrick Mahomes a Kansas City Chiefshez került, miután a kansasiek is előrébb jöttek. Mahomes egyetemi csapatában mindenféle rekordokat döntögetett, őrült módjára szórta a passzokat, bírja a strapát, de neki is időre lesz szüksége, és finomítani kell a technikáját. A tizenkettedik helyen jött az újabb fordulat: a Houston Texans cserélt a Brownssal, hogy korábban draftolhassanak, és elvigyék a friss egyetemi bajnok Deshaun Watsont, a Clemsonról érkezett játékost. Watson két egyetemi döntőt játszott, de ő is kiforratlan még.

Már jó ideje be volt zsongva mindenki, milyen remek futójátékosok érkeznek az idei draftra, nem is maradtak sokáig csapat nélkül. A Jacksonville Jaguars már a negyedik helyen lecsapott arra a Leonard Fournette-re, aki egyetemi szinten is szupersztár volt. Erőszakos stílusa és masszív felépítéséhez képes remek sebessége, az első kontakt utáni yardokban különösen erős, a Jaguars pedig pont ebben volt gyenge tavaly, ráadásul Blake Bortles irányítót is tehermentesíti.

Az első tízben még egy futójátékost vittek, méghozzá Christian McCaffrey-t, aki futóként, elkapóként és visszahordóként is bevethető, a Carolina Panthers draftolta. Az amúgy is mobilis Cam Newton irányítóval elég látványos dolgokat művelhetnek majd támadásban.

Kapósak voltak az elkapók is már az elején: ötödik helyen az elkapó Corey Davis, aki egyetemi karrierje során rekordot döntött 5285 elkapott yarddal. Középiskolásként nem volt keresett játékos, egy kis egyetemen, a Western Michiganen folytatta, de innen is beverekedte magát a top 5-be a drafton, kicsit hasonló helyzetből, mint tavaly Carson Wentz. A hetedik helyen is egy elkapó, Mike Williams kelt el, aki egy nyakcsigolya-törés után épült fel, és lett a legutóbbi egyetemi bajnok, a Clemson meghatározó embere. Nagydarab, domináns játékos, a felé dobott labdát testi fölényét kihasználva vadássza le. Nem tudtak nemet mondani a combine-on 40 yardos sprint rekordját megdöntő John Rossra sem: őt a kilencedik helyen a Cincinnati Bengals draftolta.

A védőkből remek NFL-es tehetségeket szállító Alabama játékosai közül többen is nagyot csúsztak lefelé, és kicsit meglepő volt, hogy a safety Marlon Humphrey ment el először közülük, a tizenhatodik helyen draftolta a Ravens. Rögtön utána már vittek egy másik alabamás szupertehetséget, Jonathen Allent, akinél csak a sérülékeny válla miatt aggódhat az őt draftoló Washington Redskins.

Elkelt az első körben az a Gareon Conley cornerback, akit nemi erőszakkal vádoltak meg a napokban. Egyelőre nem emeltek ellene vádat, de arra lehetett számítani, hogy nem viszik el az első körben, az Oakland Raiders mégis bevállalta a huszonnegyedik helyen. A Cleveland Browns az első forduló végére még visszaügyeskedte magát, hogy egy harmadikat is választhasson, és egy tight endet, David Njoku-t draftolták.