Az NFL 44 évesének esze ágában sincs leállni

Adam Vinatieri még akkor szerződött az NFL-be, amikor az idén első helyen draftolt Myles Garrett még csak egyéves volt, és már évek óta messze a liga legidősebb játékosa, de nagyon úgy fest, hogy egy darabig még nem is akar visszavonulni.

A rúgójátékos Vinatieri negyvennégy éves, és ha decemberben esedékes következő születésnapjáig nem vágja ki az Indianapolis Colts, akkor ő lesz az NFL történetének nyolcadik legidősebb játékosa. A korrekord még odébb van, mert azt az 1949-től profi George Blanda tartja, ő negyvennyolc éves koráig húzta a bajnokságban irányítóként és rúgóként.

Vinatieri most arról beszélt egy interjúban, hogy továbbra is nagyon sok örömöt okoz neki, hogy kimehet a pályára, és csinálhatja, amihez ért: rugdoshatja az extra pontokat és mezőnygólokat, az meg már csak a bónusz, hogy a rájátszásba is eljuthat időnként.

Tavaly egyébként jó éve volt: 31 mezőnygól-próbálkozásából 27-et bevágott, és egyetlen extra pontot sem hibázott, miközben nagyon sok más rúgó szenvedett. A posztja a feláldozhatók közé tartozik a ligában, vagyis sehol nem szívbajosak kivágni egy rúgót, akinek viszonylag gyengébben megy, de Vinatieri biztonságban lesz, ha hozza ezt a formát jövőre is.

Egy európai kitérő után 1996-ban a Patriotsban lett először NFL-es, ahol kilenc szezon alatt nyert három Super Bowlt a csapattal, ebből két döntőt az ő mezőnygóljai döntöttek el. A 2006-os idénytől játszik az Indianapolis Coltsban, ott is bajnok lett egyszer.