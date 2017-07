810 ezer dollárt fektettek NFL-esek a 12 éves limonádémogul cégébe

Nem megszokott üzleti befektetésről számolt be a ProFootballTalk, amely arról ír, hogy korábbi és mostani NFL-játékosok, összesen tízen 810 ezer dollárt fektettek be a 12 éves Mikaila Ulmer limonádébizniszébe.

Ulmer nem a korosztályában megszokott, kertvárosban felállított limonádéstandot üzemeltet persze, a nagymamájától kapott, az 1940-es évekből származó recept szerint, mézzel készíti a limonádét. Az üzlet beindításához a Shark Tank című vállalkozós realityben nyert 60 ezer dollárt, innentől rohamosan nőtt a Me & The Bees, ami mögé most Arian Foster, Glover Quin, Duane Brown, Jonathan Grimes, Omar Bolden, Bobby Wagner, Darius Slay, Sharrick McManis, EJ Manuel és Malik Jackson álltak be jelentősebb összeggel.

„Ez nem csak a pénzről szól nekünk, kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy kis, feketék által vezetett vállalkozásokba fektessünk, amik jó célt képviselnek” – mondta a lépésről Arian Foster. A Me & The Bees amellett, hogy remek történet, tényleg szolgál jó célt is, Ulmer ugyanis a bevétel egy részét a méheket megtizedelő elnéptelenedés szindróma elleni harcra fordítja.