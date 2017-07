Majdnem megtöltötték az új MTK-stadiont, de nem futballmeccsel

Az MTK-stadionban rendezték az idei amerikaifutball-döntőt, vagyis a Hungarian Bowlt, és sikerült annyi nézőt kivinni, amennyit nem gyakran látott az új aréna a másodosztályba kiesett futballcsapat legutóbbi idényében, ráadásul még egy volt NFL-est is elhoztak díszvendégnek.

Ő Meskó Zoltán, a magyar származású egykori punter, aki a New England Patriots játékosa volt évekig, még Super Bowl is játszott a csapattal, most a kezdőrúgást végezte el a Miskolc Steelers-Budapest Cowbells döntő előtt, amire jó négyezer ember jött össze.

A meccs egyébként a tavalyi döntő visszavágója volt, akkor a Steelers egy utolsó másodpercekben visszahordott touchdownnal lett bajnok. A tavalyi győztes TD-t Troy Rice szerezte a miskolciaknak, ő viszont most nem lehetett ott, mert az elődöntőben összeszedett egy eltiltást.

Fotó: Magyar Amerikaifutball Szövetség, Facebook

A Steelersnek ettől függetlenül sikerült előnnyel mennie a nagyszünetre, mert egy touchdownnal és egy mezőnygóllal 10-7-re vezettek. A harmadik negyed elején bekezdett a Cowbells, és az első támadásban főleg futójátékokkal araszolt előre, ám a fordítást jelentő touchdownt már egy passzjátékból szerezték meg, a sikeres extra ponttal 14-10-re vezetett a budapesti csapat.

Sőt, a negyed vége felé egy labdát is szerzett a Cowbells, de a támadásból nem sikerült pontot szerezni, és növelni az előnyt, úgyhogy az utolsó negyedre is nyitott maradt a meccs.

De a miskolciak nemhogy fordítani, zárkózni sem tudtak, mert egy mezőnygól-kísérletet elszúrtak, úgyhogy maradt a négypontos különbség. Ellenben Cowbellsnek sem ment jobban a mezőnygól-rúgás: bő két perccel a vége előtt elhibáztak ők is egyet.

Mivel 14-10-re még így is vezettek, ezért a Steelersnek mindenképp touchdownt kellett volna szereznie a hátralévő időben, szóval izgalmas lett a vége. Az touchdown azonban nem jött össze az utolsó támadásból, mert több szabálytalansággal is megnehezítették a saját dolgukat.

Az eredmény maradt a 14-10, ezzel a Budapest Cowbells lett a magyar bajnok.