Új csúcsra emelték az NFL-ben az álszentséget

Remek PR-húzásnak szánta az NFL-es Dallas Cowboys, hogy július 24-én egy piti, 25 dolláros bolti lopás vádja miatt kivágta a csapatból a harmadik szezonjára készülő csereelkapót, Lucky Whiteheadet. A vezetőedző Jason Garrett akkor azzal indokolta a döntést, hogy a rendvédelmi szervekkel egyeztetve úgy érzik, nem szolgálja a csapat érdekét, hogy tovább alkalmazzák a 25 éves játékost. Csakhogy azóta kiderült, Whitehead ártatlan, összekeverték valakivel, így tévesen vádolták meg a júniusi lopással, a csapat mégsem hajlandó visszavenni. Családon belüli erőszakkal vádolt, vagy amiatt el is tiltott játékosaikkal viszont nincs semmi bajuk.

Whitehead kirúgása tökéletesen adja vissza, mennyire is álszent és kétszínű jelenleg az NFL: a simán pótolható cserejátékost egy 25 dolláros (6500 forint) lopás miatt kirúgták, és annak ellenére nem veszik vissza Whiteheadet, hogy a hétfői kirúgása óta kiderült, teljesen ártatlan, a júnuisi lopás idején nem is tartózkodott Virginia államban, összekeverték valakivel.

Az, hogy egy ilyen vád miatt kirúgnak egy NFL-játékost, még védhető is lenne, úgy viszont elképesztő álszent húzás, hogy közben olyan csapattársai maradnak alkalmazásban, akiket vagy el is tiltottak, vagy jó eséllyel elfognak tiltani családon belüli erőszakért. Utóbbi a tavalyi év egyik meglepetése, az újonc futójátékos Ezekiel Elliott, aki ellen jelenleg is vizsgálódik az NFL, mert a gyanú szerint bántalmazta korábbi barátnőjét. Elliott kapcsán a Whitehead-lopást elítélő vezetőedző ezt mondta:

Hiszünk Zeke Elliottban emberként és játékosként is. Ő sem tökéletes, ő is követ el hibákat. Mind követünk el hibákat.

És ez csak a jéghegy csúcsa. A Cowboys sorban negyedszer kezdi meg úgy a szezont, hogy egy fontos védőjátékosra nem számíthat eltiltás miatt – igaz, David Irving tiltott szer használata miatt kapott négymeccses eltiltása fellebbezés miatt egyelőre nem hivatalos.

Irving előtt volt családon belüli erőszak (Greg Hardy), letartóztatásnak való ellenszegülés (Rolando McClain) és elbukott drogteszt (Randy Gregory), mind után tárt karokkal várta vissza az érintettet a Cowboys. A barátnőjét gyanú szerint megverő Ezekiel Elliott ártatlanságáról meg vannak győződve. Mi a közös bennük? Mind fontos kezdőjátékosok, vagy legalábbis a balhéjuk idején azok voltak)

Az ártatlanul megvádolt, emiatt kirúgott Whiteheadtől még elnézést sem kértek, mert ő pótolható.