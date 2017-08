Földöntúli üzemmódba kapcsolt az NFL-es Beckham

Az NFL-sztár Odell Beckham Jr.-tól már megszoktuk, hogy mindenféle lehetetlen elkapásokat hoz össze a pályán, de most már az előszezonban sem bír leállni, mert a New York Giants edzéséin többször is villogott a napokban.

A legfrissebb a hétfői edzésen történt, amikor a levegőben maga mögé nyúlva kapta le a levegőben a labdát egy kézzel, mintha csak a felső polcról kapna le valamit.

A hétvégén ugyanígy a Giants edzésén csinált olyat, amitől mindenkinek a környéken üvöltenie kellett: akkor is kitekert testhelyzetből a levegőben kapta le a labdát a jobb kezével, és szerzett touchdownt.

A múlt héten a Giants egyik előszezon meccse előtt csinált meg hasonlót, akkor maga elé nyúlva halászott le egy hosszú passzt.

A Giants idén áprilisban hívta le Odell Beckham Jr. szerződésének opcióját azok után, hogy a múlt idényot 1367 elkapott yarddal és 10 touchdownt jegyzett.