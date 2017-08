Zúzódásnak néztek egy lábtörést az NFL-es csapatorvosok

Áll a bál a New Orleans Saintsnél, ahol az orvosi stáb elég csúnyán félrediagnosztizálta az egyik amerikaifutballista sérülését, emiatt két ember is repült most a csapattól.

Delvin Breaux

Az történt, hogy a cornerback Delvin Breaux még az alapozás elején összeszedett egy lábsérülést, amit az orvosi stáb két tagja, Deryk Jones és Misty Suri sima zúzódásként diagnosztizált. A sérült játékosnak gyakorlatilag a teljes edzőtábort ki kellett hagynia, és közben a Saintsnél komolyan elgondolkodtak azon, hogy inkább megpróbálják elpasszolni a rossz állapotban lévő Breaux-t egy másik csapatnak.

Aztán szerdán kiderült, hogy a védő sérülése a korábban megállapítottnál azért egy fokkal súlyosabb: eltört a szárkapocs-csontja, ezért meg kell műteni, és legalább négyhetes kihagyás vár rá. Amint kiderült, hogy félrediagnosztizálták, Jonest és Surit azonnal kirúgták a stábból.

Ráadásul a Saints-edző Sean Payton már korábban is elégedetlenkedett egy sort, mert három játékosuk, Dannell Ellerbe, Jairus Byrd és Keenan Lewis is jóval tovább bajlódott sérülésekkel, mint az várható volt. Lewis azóta már nincs a Saintsnél, a kirúgások hírére azt írta instagramján, hogy ha nem Suriék keze alá kerül, akkor még mindig a csapatnál lenne.

De itt még nincs vége, mert Suri a város NBA-csapatánál, a Pelicansnál dolgozott korábban, ahol szintén rengeteget bajlódtak a kosarasok különböző sérülésekkel, és emiatt egy rakás meccset ki kellett hagyniuk.