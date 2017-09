200 ezret akart gyűjteni Houstonnak az NFL-sztár, 13,5 milliónál tart

Egészen elképesztő összefogás alakult ki Texas, azon belül is Houston megsegítésére a Harvey hurrikán okozta károk miatt. JJ Watt, a Houston Texans NFL-csapat sztárja vasárnap döntött úgy, hogy gyűjtést szervez a város megsegítésére. Elsőre 200 ezer dollárt szeretett volna összehozni, az viszont hamar kiderül, hogy ennél sokkal több jön majd össze a szurkolóknak és más NFL-sztároknak, illetve -csapatoknak köszönhetően, a YouCaring adománygyűjtő oldal ugyanis elsőre meg is állt, annyian akartak adományozni. Watt vasárnap este óta többször is emelt a célon, péntek reggel már 13,5 millió dollárnyi adománynál járt, a legfrissebb cél 15 millió dollár.

És ez csak az ő gyűjtése, több NFL-csapat, így a Tennessee Titans, a New England Patriots és a New York Jets is, de az NFL alapítványa is egyenként 1 millió dollárt ajánlott fel a katasztrófa sújtotta városnak, és rengeteg más játékos adományozott különböző szervezeteknek, a Cowboys-elkapó Dez Bryant például az üdvhadseregnek, a Jacksonville Jaguars újonca, Leonard Fournette pedig egy másik szervezetnek adott 50 ezer dollárt.

Hogy érezzük, mekkora JJ Watt adománygyűjtő projektje – a Jamie Foxx által indított, több hollywoodi színész által is felkarolt adománygyűjtés valamivel több, mint 1 millió dollárt hozott össze, Watt nagyjából félnaponta szerez ennyit Houstonak.

A Harvey hurrikán utáni árvíz miatt csütörtökön elmaradt a Houston Texans és a Dallas Cowboys előszezonmeccse, a játékosoknak megengedték, hogy inkább hazatérjenek a családjukhoz Texasba az eredetileg semleges pályára átmozgatott mérkőzés helyett.