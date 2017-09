Akkor meg is van az év elkapása az NFL-ben

A péntek hajnali nyitómeccs után – amin a Kansas City Chiefs meglepetésre rommá verte a címvédő New England Patriotsot – vasárnap újabb 12 meccsel csúcssebességbe kapcsolt az NFL, rögtön jött is egy hihetetlenül erős jelentkező az év elkapására a Cowboys-játékos Cole Beasley-től.

A Dallas a vasárnap esti kiemelt meccsen játszott a New York Giants ellen, nyert is 19-3-ra, főleg a Cowboys-védelem egészen remek játékának köszönhetően. A Giants összesen 35 futott yardot hozott össze, Eli Manning 200 passzolt yard alatt maradt (a sackeken vesztett yardokat hozzászámolva). A Cowboys főleg futásban volt jó, a nyáron az eltiltási ügye (jelen állás szerint most épp hatályon kívül helyezték az eltiltást) miatt főszerepbe kerülő Ezekiel Elliott 104 futott yarddal villant, a nap jelenete viszont nem is az övé, hanem az elkapó Cole Beasley-é volt:

Dak Prescott passzát harmadik szándékból, a háta mögül behúzva, pont a saját hátához szorítva csinálta meg az elkapást a játékos.

A mozdulaton még az egykezes elkapások koronázatlan királya, a meccset sérülés miatt kihagyó Odell Beckham Jr. is csak ámult.

Tennesseeben a helyi Titans és az Oakland Raiders meccsén több érdekes dolog is volt, a Titans-elkapó, egyben visszahordó Adoree' Jackson például egy hatalmas gátugrással próbált meg átjutni a Raiders-rúgójátékos Giorgio Tavecchión, sikerrel. Utána persze egyből földre vitték, de a hatalmas ugrás így is elég szép és bevállalós volt.

Tavecchio egyébként nem volt rossz, élete első NFL-meccsén egyből két 50 yardnál hosszabb mezőnygólt rúgott, ezzel nagyban hozzájárult, hogy a Raiders 26-16-ra nyert idegenben. A meccsen egyébként két olyan irányító tért vissza, aki a tavalyi szezont lábtöréssel zárta, a Titansben Marcus Mariota egy futott TD-vel és 256 passzolt yarddal zárt, raiderses kollégája, a nyáron megaszerződést kapó Derek Carr viszont nagyon jó volt, 262 yardot és két TD-t passzolt.

Náluk is nagyobb visszatérése volt viszont a 2015-ös szezon óta első meccsét játszó Marshawn Lynchnek – a korábbi Seahawks-futójátékos már a Raiderst erősítve szerzett 76 yardot, és bizonyította az NFL-nek, hogy a kihagyás után is 110 százalékban méltó a Beast Mode becenévre: úgy rohant át a 136 kilós Jurell Casey-n, mintha ott se lett volna a Titans-védő.

Houstonban nem egy játékos, hanem a csapat visszatérése okozott rövid ideig felemelő pillanatot, a Harvey hurrikán által megtépázott város kitörő örömmel fogadta első hazai meccsén a Texanst. A károk enyhítésére már több mint 30 millió dollárt gyűjtő J.J. Watt pályára lépésénél érzelmesebb pillanat nem sok lesz a szezonban, az öröm viszont nem tartott sokáig, a mindenki által lesajnált Jacksonville Jaguars 29-7-re simán verte őket. Az újonc futójátékos, Leonard Fournette 26 futással 100 yardot és egy TD-t gyűjtve zárta a meccset.

Eredmények, 1. forduló