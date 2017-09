Úgy kiütötték, azt sem tudta, merre van az előre

Ijesztő jelenet volt a péntek hajnali New Mexico-Boise State egyetemi amerikaifutball-meccsen, ahol a vendégek irányítóját, Lamar Jordant ütötték ki egy teljesen szabálytalan mozdulattal. Lamar akkorát kapott, hogy felállni is csak nehezen tudott, a pályát pedig alig tudta elhagyni, pedig ketten is támogatták.

A szabálytalanságot elkövető – sisakkal ment védtelen játékos, itt a már rég passzoló irányító ellen – Chase Hatadát egyből kiállították, Jordan helyére pedig a cseréje, Coltin Gerhart állt be.

Ekkor 14-7 volt a Boise State Broncos javára. A végére Gerhart ugyan passzolt egy TD-, de dobott egy interceptiont is, összesen 67 yarddal zárt, és a New Mexico futójátéka sem segítette ki, végül a Boise State nyert 28-14-re.