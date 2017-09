Ez itt vallás, nem csak egy mérkőzés

Ma már az óriáskivetítők is alapkellékei a nagyobb egyetemi programoknak, na meg a nagyobb stadionoknak. A bajnokságban nem ritkák a zsúfolásig megtelt 80-90 ezres stadionok, de 100-110 ezresek is vannak, ekkora például a Big 10-rivális Michigané. Egy ekkora arénában egy olcsóbb helyekről már nehezebb követni a pálya másik végén zajló eseményeket, plusz a visszajátszások és a közönség bevonása miatt is jól jön egy ekkora képernyő. (Fotó: Hamvas Bálint / Index)