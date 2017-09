Súlyos beteg volt az öngyilkosságot elkövető volt NFL-es

Az NFL-t és a New England Patriotsot is bepereli Aaron Hernandez lánya, miután a Boston University kutatói csütörtökön kijelentették, az áprilisban öngyilkosságot elkövető volt NFL-est szokatlanul súlyosan érintette a liga rettegett betegsége, a krónikus traumatikus enkefalopátia (CTE) – írja az AP.

Hernandez agyát még áprilisban, a férfi öngyilkossága után ajánlotta fel a családja a kutatóközpontnak, hogy megvizsgálhassák, a a sokévnyi amerikaifutball milyen hatással volt rá. Az eredmények szerint a 28 éves Hernandeznél már a harmadik stádiumban volt a CTE, ami erős hangulatingadozással, depresszióval és más kognitív betegségekkel jár.

Azt mondták, ez a legsúlyosabb eset, amit valaha láttak ilyen korú embernél.

– mondta Jose Baez, a férfi lányának ügyvédje, aki szerint a volt játékosnál jelentkező memóriazavarok, impulzivitás és agresszió mind tulajdonítható a betegségnek is. Mint mondta, visszanézve ilyenkor mindig vannak dolgok, amiket észrevehettél volna, de persze ez utólag már sosem fog kiderülni.

A CTE-t ráadásul csak a boncolás során lehet kimutatni, azonban egy nemrégiben kiadott tanulmány szerint elég ijesztő mértékben jelentkezik az NF-ben, 111 volt játékos közül csupán egynél nem diagnosztizálták a betegséget.

Baez most éppen ezek miatt pereli be mind a ligát, mind a New England Patriots-t, álláspontja szerint ugyanis annak ellenére sem tájékoztatják megfelelően a játékosokat a betegségről, hogy pontosan tudják milyen veszélyei vannak. Az NFL egyébként nemrég egyezett bele abba, hogy összesen egymilliárd dollárt fizessen ki olyan visszavonult játékosoknak, akiket állításuk szerint félrevezettek, ez a per azonban nem ebbe tartozik bele, az ügyvéd szerint ez lesz az első ilyen.

Aaron Hernandezt 2013 nyarán tartóztatták le egy ismerőse, Odin Lloyd nem sokkal korábbi meggyilkolása miatt. Az ügyben 2015 áprilisában ítélték életfogytiglani börtönre. 2016-ban egy 2012-es, bostoni kettős gyilkosság ügyében felmentették, majd napokkal később felakasztotta magát a cellájában.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.