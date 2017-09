Trump oda akart csapni, de ő kapott pofont

Az NFL-ben soha nem látott tüntetéshullámot indított el Donald Trump pénteki nyilatkozata: játékosok, edzők, csapattulajdonosok és vezetők szólaltak fel az amerikai elnök ellen, néhányan elég nyersen osztották ki az ország vezetőjét. Trump azzal haragította magára az egész bajnokságot, hogy egy alabamai kampányrendezvényen megint kritizálta az amerikaifutballistákat, akik nem állnak fel a himnusz alatt a mérkőzések előtt, mert így tiltakoznak a faji megkülönböztetés és a feketéket érő rendőri erőszak ellen.

Trump az alabamai kampányrendezvényen azt mondta:

Önök nem szeretnék végre azt látni, hogy az NFL-tulajdonosok azt mondják azokról, akik nem tisztelik a zászlónkat, hogy azonnal takarítsák el azt a szarházit a pályáról, ki van rúgva? Ki van rúgva!

Az amerikai elnök azt remélte, hogy ezzel sikerül majd nyomást gyakorolni az NFL-csapatok tulajdonosaira, de pont az ellenkezője történt annak, amit remélt: lavinát indított el.

Elsőként Roger Goodell, az NFL vezetője ment neki Trumpnak, hogy a megnyilvánulása jelzi, mennyire nem tiszteli a bajnokságot, és nem igazán érti azt sem, a játékosok és a csapatok milyen sok jó ügy mellé álltak oda az utóbbi időben. Példaként a Harvey hurrikán utáni összefogást hozta fel: a katasztrófa sújtotta Houston NFL-csapatának sztárja, J. J. Watt gyűjtést indított az áldozatok megsegítésére, végül 37 millió dollár jött össze, több edző, játékos, tulajdonos is beszállt az összegbe.

De válaszolt a liga a tévéközvetítésekben is: összedobtak a vasárnapi fordulóra egy rövid spotot, ami a meccsek alatt és közben is többször lement, ebben azt hangsúlyozták, hogy minden korábbinál egységesebbek. Az egyik jelenetben

egymásba karoló játékosokat lehet látni, ez lett a vasárnapi összefogás egyik jelképe.

De hamar reagált a játékosokat képviselő szakszervezet is: szerintük minden határon túlmegy, ha valaki nagy nyilvánosság előtt arra utal, a sportolóknak annyi a feladatuk, hogy kussoljanak és játsszanak. Ez a probléma egyébként az NFL-t más bajnokságoknál is érzékenyebben érinti.

Mi ez a térdelős tüntetés? A tüntetéshullámot Colin Kaepernick irányító indította el tavaly. Kaepernick a San Francisco 49ers játékosaként a Super Bowlig vezette a csapatát, volt egy időszak, amikor az ő mezeit vásárolták a legtöbben. Ő volt az első, aki egy NFL-meccsen letérdelt az amerikai himnusz alatt. Kaepernick a feketéket érő rendőri erőszakra és az egyenlőtlenségekre akarta felhívni a figyelmet. Elmondta, hogy ezt a platformot, vagyis az NFL-t akarja felhasználni, hogy felhívja a figyelmet olyan társadalmi problémákra, melyek léteznek, de sokan nem akarnak róluk tudomást venni. Később többen csatlakoztak a mozgalomhoz, de a mostani hétvégén vált tömeges tüntetéssé az általa indított tiltakozásforma. Az NFL-esek közül nagyon sokan nehéz körülmények között, elmaradott városokban nőnek fel, ahonnan a sport az egyetlen menekülési útvonal a drogok és a bűnözés elől. Nagyon sokan találkoztak már életük során megkülönböztetéssel, ezért is tudtak többen az ügy mellé állni.

Az utóbbi hónapokban ugyanis egyre több profi amerikaifutballista – fehérek és feketék egyaránt – beszélt arról, szükség lenne rá, hogy az NFL-esek is szabadon kinyilváníthassák véleményüket bizonyos társadalmi kérdésekben, és nem kellene attól tartaniuk, hogy retorziók érik őket akár a liga, akár a tulajdonosok részéről. Példaként az NBA-t hozták fel, ahol szerintük jóval nyíltabb párbeszéd folyik ezekben az ügyekben.

A beidegződés nem véletlen. A szigorú szabályozás miatt sokszor előfordult az elmúlt években, hogy látszólag ártatlan dolog miatt büntettek egy NFL-játékost: mondjuk azért, mert a felszerelésén egy fontos társadalmi kérdésre vagy egy betegség megelőzésére akarta felhívni a figyelmet. A liga az ilyen esetekben a felszerelésekre vonatkozó szabályok megsértése miatt bírságolt. De amúgy sem volt nagy hagyománya a javarészt fehér tulajdonosok által irányított bajnokságban, hogy a fekete játékosok közéleti témákban nyilvánulnak meg. Ezen változtatott néhány olyan hírhedtebb eset az utóbbi időből, amikor feketéket ért rendőri erőszak, valamint a charlottesville-i események.

Kirúgáshullám helyett össznépi tiltakozás

Trump a tulajdonosokat szólította meg a pénteki beszédében, de az NFL és a játékosok szakszervezete után ők voltak az elsők, akik elítélték a nyilatkozatát. Ráadásul több olyan tulajdonos szólalt fel ellene, aki korábban pénzzel támogatta az elnökválasztási kampányát.

A Houston Texans tulajdonosa, Bob McNair több millió dollárral tolta meg Trump szekerét, szombaton mégis azt mondta, hogy az elnök megnyilvánulása megosztó és kontraproduktív volt, és ezekben az időkben pont erre van a legkevésbé szüksége az országnak. A Jacksonville Jaguars tulajdonosa, Shadid Khan egymillió dollárt adott Trumpnak, de ő sem hagyta szó nélkül a történteket. A csapata Londonban játszott a hétvégén a Baltimore Ravensszel, a meccs előtti himnuszt a játékosaiba karolva hallgatta végig. „Találkoztam a csapatkapitányokkal a mérkőzés előtt, hogy a támogatásomról biztosítsam őket, és minden egyes játékost az elnök megosztó és erősen vitatható kommentárja után. Megtiszteltetés volt, hogy velük és az edzőkkel összekarolva hallgathattam végig a himnuszt."

De Trump nagy haverja, a New England Patriots-tulajdonos Robert Kraft sem állt ki mellette. Közleménye szerint mélységesen csalódott az elnökben, és véleménye szerint nincs megosztóbb dolog a politikánál, valamint az ország vezetői sokat tanulhatnának a játékosoktól és a csapatoktól, hogy összefogással mi mindent el lehet érni. Azt is kijelentette, támogat minden olyan békés kezdeményezést, amivel pozitív változásokat lehet elérni. Az ő kiállása azért is érdekes, mert néhány hete még a Patriots bajnoki gyűrűjét küldte el az elnöknek barátsága jeleként.

Az NFL-csapatok tulajdonosainak és vezetőinek közel háromnegyede szólalt fel Trump megnyilvánulása ellen, de a kirúgás vagy a szankcionálás sehol nem merült fel, mindegyikük kiállt a szabad véleménynyilvánítás mellett. A Seattle Seahawksnál még a vezetőedző Pete Carroll is kiadott egy nyilatkozatot, amiben biztosította a játékosait a támogatásáról, és arról beszélt, hogy eljött az idő, amikor már nem maradhatnak csendben az emberek, és azon kell lenni, hogy legyőzzék a gyűlölködést és más emberek megalázását. A New Orleans Saints edzője, Sean Payton sem fogta vissza magát; szerinte az Egyesült Államok elnökének kicsivel bölcsebben kellene megnyilvánulnia, és nem megosztania az embereket.

Az is általános volt a vasárnapi fordulóban, hogy a csapatok tagjai egymásba karolva hallgatták végig a himnuszt, ezzel is mutatva, hogy mennyire egységes a liga, és támogatják egymást. Most először történt meg, hogy minden egyes csapat így állt fel a pálya szélén.

A Detroit Lions és az Atlanta Falcons mérkőzésén a himnuszt éneklő Rico Lavelle tiltakozott a leglátványosabban: az utolsó sort úgy adta elő, hogy letérdelt, majd magasba emelte ökölbe szorított kezét.

Elszomorító, hogy az elnökünk egy seggfej

Ahogy az várható volt, az ügyben leginkább érintett játékosok nem fogták vissza magukat. A Buffalo Billsben játszó LeSean McCoy ragadtatta el magát a legjobban. Ő a Twitteren azt írta: mélységesen elszomorító, hogy az Egyesült Államok elnöke egy seggfej, de más játékosok is élesen kritizálták Trumpot. Még az elnök kedvenc csapatának, a New England Patriotsnak az irányítója, Tom Brady is megjegyezte, hogy egyáltalán nem ért egyet Trumppal, és amit mondott, az csak arra jó, hogy éket verjen az emberek közé.

Ráadásul az elnök azért is lőhetett mellé, mert egy békésen csordogáló, de az embereket egyre kevésbé érdeklő mozgalomnak adott új lendületet. Az igaz, hogy idén valamivel többen tüntettek a himnusz alatt, mint a múlt idényben, de nem kell tömegekre gondolni:

eleve nem minden csapatnál tüntettek, ahol meg igen, ott is néhány ember. Vasárnap viszont már tömegek.

Volt olyan csapat, ahol a feketék és a fehérek együtt térdelték végig az amerikai himnuszt, ilyen volt a Denver Broncos, náluk harminckét játékos tiltakozott ebben a formában. A londoni Jacksonvillge Jaguars–Baltimore Ravens meccsen nagyjából 25 játékos térdelt le, a Cleveland Brownsnál húsz játékos tüntetett, de még a New England Patriotsnál is 17-en döntöttek úgy, hogy letérdelnek a himnusz alatt. A legnagyobb össznépi tüntetés az Oakland Raidersnél volt, ahol szinte a teljes csapat ülve maradt.

A Pittsburgh Steelersnél úgy döntöttek, hogy inkább ki sem jön a csapat a himnuszra, mert nem akarják kitenni a játékosaikat ennek a cirkusznak, de Mike Tomlin edző elég egyértelműen utalt arra, hogy számukra az egységesség a cél, és nem hagyják, hogy bármilyen beszólás, külső tényező megossza őket.

A Seattle Seahawks viszont már azzal a szándékkal nem ment ki a Tennessee Titans elleni meccs előtt a himnuszra, hogy üzenjen Trumpnak. „Tiszteljük az országot, és azokat, akik áldozatot hoznak érte, de egységesen állunk ki azok ellen, akik az alapvető szabadságjogainkat akarják elvenni.” Végül a Titans játékosai sem jelentek meg a pálya szélén.

A térdelő játékosok később elmondták, hogy mindannyian tisztelik az országot, a zászlót, és nem akarják megsérteni azokat, akik harcolnak érte, például a fegyveres erőket, de Trump mostani nyilatkozata túlment minden.

A szurkolók nem mindenhol voltak ilyen megértőek. Sok helyen kifütyülték a térdelőket, vagy beszóltak nekik, ők inkább azt látták, hogy az ország egyik fontos intézményét sértik meg a játékosok. Erre épült egyébként Trump retorikája is, vagyis aki nem tiszteli meg a himnuszt, azokat a bátor embereket sérti és alázza meg, akik életüket adták az országért, a zászlóért, a himnuszért.

Trump nem tágít, de sokat nem tehet

A tiltakozások ellenére Donald Trump rátett egy lapáttal, mert a balhé kirobbanása után többször is twittelt a témáról. Szerinte az NFL-esek majd meg fogják bánni a tüntetést, mert a mostani akciójuk miatt csökkenni fog a liga népszerűsége, és addig a nézőknek sem kellene meccsekre járni, amíg megy ez a cirkusz. Amellett is kiállt, hogy a tulajdonosoknak szankcionálniuk kell a tüntető játékosokat, de a mostani ellenállást látva ez már aligha fog megtörténni.

Sokan felemlegették a mostani eset miatt Donald Trump és az NFL-riválisnak indult bajnokság, a USFL történetét. A milliárdos üzletember 1983-ban óriási pénzügyi lehetőséget látott a frissen alakult United States Football League-ben, vagyis a USFL-ben, amit az NFL riválisának szánt pár vállalkozó. Trump bevásárolta magát az egyik csapatba, majd a ligán belül is vezető szerepre vágyott, eltökélt célja volt, hogy megingassa az NFL hatalmát a még gyerekcipőben járó bajnoksággal.

A törekvésének nagyon csúnya vége lett: az akaratát ugyan átnyomta a vonakodó tulajdonostársain, hogy ősszel rendezzék a meccseket, és bepereljék az NFL-t a tévés közvetítési díjak kisajáítása miatt. Végül azonban csupán három dollárt ítélt meg nekik a bíróság a remélt milliárdokkal szemben, ami lényegében a USFL halálos ítéletét jelentette.

Az NFL-re már nem lesz képes így ráerőltetni az akaratát. Még elnökként sincs meg a lehetősége arra, hogy beavatkozzon az NFL belügyeibe, maximum nyomást gyakorolhat a péntekihez hasonló megnyilvánulásaival, de láthatóan ennek sincs különösebb hatása, csak az ellenkezőjét éri el vele. Néhányan biztosan tüntettek volna a szezon során, de Trump a beszólásával újabb lendületet adhatott a mozgalomnak, és nem csak az NFL-ben. A hétvégén az MLB-ben, a baseballbajnokságban is letérdelt egy játékos, ott meg pláne nem volt ez eddig jellemző.

Trumpnak az NBA-t is sikerült maga ellen fordítania, mert megvonta a szupersztár Stephen Curry fehér házi meghívóját a hétvégén, miután megtudta, hogy a kosaras nem akar elmenni a bajnokcsapat szokásos éves látogatására Washingtonba. Ezzel egy több évtizedes hagyományt rúgott fel, na meg rengeteg kosaras, köztük LeBron James ellenszenvét vívta ki. Trump utolsó sportos menedéke az NHL, vagyis a hokiliga maradt, a bajnok Pittsburgh Penguins ugyanis elfogadta az elnöki meghívót, igaz, hozzátették: a szabad véleménynyilvánítást fontosnak tartják, és bár a csapatvezetés szerint lenne más módja is az elnök politikájával egyet nem értés kifejezésének, nem tiltanak meg semmilyen tiltakozási módot a játékosoknak.