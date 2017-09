Miért gondolta Trump, hogy jó ötlet hadat üzenni az NFL-nek?

Donald Trump pénteken hadat üzent az NFL-nek, illetve egészen pontosan a himnusz alatt – a feketék elnyomása és az őket érő rendőri erőszak ellen – tüntető játékosoknak abban a reményben, hogy az NFL és a csapattulajdonosok mellé állnak majd, és kidobják a csapatokból az általa csak szarháziaknak titulált sportolókat. A hadjárat eddig visszájára sült el, de akkor miért is gondolhatta Trump, hogy jó lesz pont az NFL-játékosokat démonizálni?

A hadüzenet nem új keletű, inkább csak a fenyegetés mértéke új. Márciusban egy kentuckyi rendezvényen vette elő a tüntetéseket kezdő Colin Kaepernick ügyét elég gúnyosan, de előtte is belefolyt már a Kaepernick-ügybe. A pénteki kijelentésével alighanem az volt a célja, hogy megossza az öltözőket, ellentétet generáljon a csapatokon belül, a játékosok között, de pont ennek az ellenkezője történt, és az NFL soha nem látott egységben zárt össze Trump ellen.

Pedig Trump pont ugyanazt a taktikát követte, amit a játékosok is a tüntetésükkel: egy hosszú ideje fennálló rendszerben próbált meg zavart kelteni, a csapatokon belüli – vélt vagy valós – feszültségeket próbálta meg felszínre hozni, ahogy a játékosok is a nyílt zavarkeltéssel hívják fel a figyelmet a társadalmi problémára, amikor ülve maradnak vagy térdre ereszkednek a himnusz alatt.

De akkor mit is gondolhatott Trump? Íme néhány ötlet.

Dúsgazdagok a játékosok

Donald Trump dollármilliárdos vállalkozóból lett amerikai elnök, ennek ellenére az átlagemberek képviselőjeként tekint magára. Az átlagemberek többsége pedig valamilyen szinten rosszallja, hogy az élsportolók mennyit is keresnek – 2017-ben 1,9 millió dollár (500 millió forint) egy NFL-játékos átlagkeresete.

A Trumphoz közelinek egyáltalán nem mondható Ted Cruz republikánus szenátor úgy fogalmazott vasárnap egy texasi eseményen, hogy „nem kedvelem a gazdag, elkényeztetett sportolókat, akik nem tisztelik a nemzeti lobogónkat". Trump üzenete már célba is ért.

Csak játszanak a rengeteg pénzért

Nem elég, hogy rengeteg pénzt keresnek, valójában egy szabadidős tevékenységet végeznek, csak épp elit szinten. Örülniük kellene, hogy pénzt kapnak azért, hogy játszanak. Trump lényében pont ezt tweetelte, egészen pontosan azt írta, hogy „ha egy játékos élvezni akarja azt a kiváltságot, hogy dollármilliókat keres az NFL-ben vagy más bajnokságokban, akkor nem engedheti meg, hogy ne tisztelje az amerikai lobogót, és ne álljon fel a himnusz alatt. Ha mégis, KI KELL RÚGNI. Keressen magának más időtöltést!"

Az NFL-játékosok szakszervezete erre reagált válaszában, kiemelve, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, ezt viszont semmibe vette Trump, amikor lényegében azt üzente, hogy a játékosok kussoljanak és játsszanak. Pedig az NFL-esek épp hogy a kényelmes, gondtalan életükből kilépve tesznek rengeteget a közösségekért, a rászorulókért.

A játékosok többsége fekete

Bár a Twitteren azt írta vasárnap Trump, hogy ennek az egész ügynek semmi köze a bőrszínhez, pontosan tudja, hogy ez elválaszthatatlan a mostani tüntetésektől. Colin Kaepernick nyíltan a feketék elleni elnyomásra akarta felhívni a figyelmet akciójával, a követői is bevallottan ezt teszik.

Az NFL-játékosok többsége fekete, az NBA-ben is ők vannak túlsúlyban – ugye Trump az NBA-bajnokba is rendesen beleszállt a hétvégén –, és amikor az elnök arról beszél, hogy a „mi örökségünk” van veszélyben a tüntetés miatt, akkor pontosan tudnia kell, hogy a választói ezt faji alapon értik, tehát a fehérek örökségére gondolnak.

Folyamatosan faji érzelmekre játszik a megnyilatkozásaival, majd amikor azok heves reakciót eredményeznek, akkor ártatlanul feltartja a kezeit, mondván, neki ehhez semmi köze.

Az NBA lesz a következő hadszíntér? Szeptember 25-én, hétfőn volt az első hivatalos médianap az NBA következő szezonja előtt, ahol rengeteg játékos és edző mondta el véleményét Donald Trump szavairól. A San Antonio Spurs vezetőedzője, Greg Popovich egész egyszerűen azt mondta, hogy Amerika jelenleg szégyent hoz a világra, de volt játékos, aki a tiltakozás lehetőségét is belengette. „Mindenkinek ki kell vennie ebből a részét, remélem, a liga is támogat bennünket” – mondta a nyáron az Oklahoma City Thunderhöz szerződött Paul George, aki szerint csodálatos, ami jelenleg az NFL-ben történik. LeBron James azt mondta: „Nálunk nem számít a méret, a testalkat vagy a faj. A sport úgy hozza össze az embereket, mint semmi más, az országot pedig ők, az emberek irányítják, nem egy személy.”

A nemzeti érzelmekre játszik

Trump folyamatosan azt kommunikálja, hogy a himnusz alatt tüntető játékosok hazafiatlanok, és az országot, illetve a fegyveres testületeket gyalázzák meg tettükkel, holott a tüntetéseknek semmi közük egyikhez sem – egyszerűen így van alkalmuk a játékosoknak arra, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuttassák az üzenetüket.

Más kérdés, hogy ennek pont az a Pittsburgh Steelers-játékos, Alejandro Villanueva mondott ellent, aki csapatából egyedüliként ment ki a hétvégén, hogy végigállja és énekelje a himnuszt. Villanueva pontosan tudja, mi a fegyveres szolgálat, mert Rangerként háromszor volt Afganisztánban, és a szolgálatáért bronzcsillagot kapott. A tüntetésekkel kapcsolatban a következőt mondta: „Háborús veteránként nem érzem sértőnek, ha egy játékos letérdel a himnusz alatt. A teljes képet kell néznünk, miről szól ez az egész. Nem hiszem, hogy bárki is azt gondolná róluk, hogy a térdeléssel megsértik a zászlót mint szimbólumot. És azt sem gondolom, hogy az a játékos, aki állva marad, nem fogadja el azt a tényt, hogy számtalan igazságtalanság és faji megkülönböztetés van az országunkban.”

Személyes sértettség is lehet

Trump az 1980-as években óriási kudarcot vallott, amikor egy USFL-csapat tulajdonosaként megpróbálta megszorítani az NFL-t. Később NFL-csapatot is akart venni, de a Buffalo Bills végül a Pegula családé lett 2014-ben, pedig Trump is tett ajánlatot. Ha úgy vesszük, akkor 0-2-re áll az NFL-lel szemben, elnökként pedig jólesik neki, hogy kicsit beletörölheti a lábát a ligába.

Az elnök az NFL-t mint intézményt is felelőssé tette az utóbbi napokban Twitter-posztjaiban azok után, hogy a liga vezetése és a játékosszakszervezet is kiállt a szabad véleménynyilvánítás mellett. A balhét kirobbantó pénteki beszédben arról is beszélt, hogy az NFL amúgy is túl puhány lett, mert minden egyes kemény szerelést azonnal büntetnek a bírók, és ezzel tönkreteszik a mindenki által annyira szeretett játékot.

Figyelemelterelésnek tökéletes

Valószínűleg az egész csak egy műbalhé, hogy Trump elterelje a figyelmet a kormányzáson belüli valódi problémákról:

zajlik az elnök oroszokhoz fűződő viszonyát feltáró FBI-vizsgálat;

ötödjére bukott meg az előző adminisztráció egészségbiztosítási reformjának, az Obamacare leváltására benyújtott indítvány;

a szeptember közepén bejelentett adóreformról is gyorsan kiderült, hogy valószínűleg halva született ötlet.

Tulajdonképpen még nyer is rajta, a követői ugyanis biztosan egyetértenek vele, nem veszít tehát a támogatottságából (szavazói szinten; az NFL-ben azért komoly szövetségesei fordultak ellene), aki pedig eddig is ellene volt, az úgysem számít neki rövid távon.

Egyvalamiben igaza van, részben

Már vasárnap azt pedzegette a Twitteren, mintegy olajat öntve a tűzre, hogy az amerikaiak bojkottálják az NFL-t, ha ugyanis láthatóan a tüntetések miatt esik a nézettség, akkor a tulajdonosok idővel nem tehetnek mást, és el kell távolítaniuk a tüntető játékosokat. Márpedig a nézettség esik, még ha nem is drasztikusan, ebben tehát igaza van Trumpnak, ám az a vasárnapi reakciókból is látszik, hogy sem az NFL, sem a tulajdonosok nem állnak ki mellette.

Pedig Trump arról beszélt, hogy biztosan tud olyan tulajdonosról, aki majd kirúg emiatt játékost, ez viszont nem történt meg, sőt, olyanok is ellene fordultak, akik korábban komoly összeggel támogatták vagy épp a barátjuknak tekintették.

Mi jöhet ezek után?

Az NFL érdeke az, hogy a figyelem a játékon és ne a tüntetéseken legyen, de ehhez az kell, hogy Trump találjon magának valami új témát a hétre, amin csámcsoghat. Teljes mértékben az ő kezében van az irányítás, ha tovább szítja a tüzet, akkor még komolyabb tüntetések jöhetnek, ha hagyja elülni a dolgot, akkor újra csillapodhatnak az indulatok.

Egyelőre nehéz látni, mit is akar Trump, hétfő este ugyanis még heves ellenreakciókról írt a Twitteren, bármire is gondolt – volt pár mezégetés, de országszerte inkább a tüntetők mellett kiállók véleménye volt túlsúlyban –, ez alapján tehát úgy tűnik, hogy folytatja a harcot, de a következő, csütörtöki meccsig vagy a hétvégéig még meggondolhatja magát.

Hosszabb távon viszont a harmadik fordulóban tapasztalt tüntetéshullám megoszthatja a csapatokat, lesznek ugyanis játékosok, akik továbbra is tüntetének, mások pedig inkább csak a zavarkeltést és a megosztás szándékát látják ebben, ami a Trump által várt feszültségekhez vezethet. De ugyanígy feszültség lehet több csapattulajdonos és Trump között, többük ugyanis nyíltan támogatta korábban az elnököt (komoly pénzadományokkal), majd közleményben ítélte el Trump szavait, amikor az az NFL és a csapatok életébe akart beavatkozni.

A cikk alapjául a CNN írását használtuk fel.