Trump: Az NFL megváltozik, vagy vége lesz

Donald Trump továbbra is ügyel arra, hogy az NFL elleni offenzíváját melegen tartsa: most épp a profi amerikaifutball-bajnokság vizionálta egy tévéinterjúban.

Véleményem szerint az NFL-nek meg kell változnia, különben tudják, mi lesz? Az egész üzlet be fog dőlni, értik?

- mondta az elnök. Azt nem fejtette ki, hogy pontosan hogyan képzeli az NFL bedőlését, de nyilván arra utalt, hogy a nézettség csökken. Bár a hétvégi forduló után ez sem állja meg a helyét, mert a forduló nézettsége javult.

Trump arról is beszélt, hogy továbbra is nagyon alaposan követi majd az eseményeket, és a játékosok nem tehetik meg, hogy nem tisztelik meg a himnuszt, és jó lenne, ha a tiltakozás másik formáját választanak. Az amerikai elnök a napokban arról is beszélt, hogy az NFL-nek szabályt kellene változtatnia, hogy büntethető legyen az, aki a himnusz alatt nem áll fel. A liga vezetése viszont aligha fogja ezt megtenni azok után, hogy közleményükben ítélték el Trumpnak azt a nyilatkozatát, ami elindította a lavinát.

Az elnök Közben folytatta a nyomásgyakorlást a tulajdonosokra is: a napokban állítólag négyszer hívta fel a Dallas Cowboys-tulajdonos Jerry Jonest, hogy megbeszéljék, miért térdeltek le a himnusz előtt. Trump a twitter-posztjában azt írta, hogy győzelmet ért el, mert a legközelebbi meccsen, már nem fognak térdelni a Cowboys-játékosok.