Horror az NFL-ben: rettentő ütéstől terült el a Packers-elkapó

A Green Bay Packers a Chicago Bearsszel játszott csütörtök hajnalban csoportrangadót az NFL-ben, és a meccs harmadik negyedében az egyik Bears-védő egy pusztító erejű ütéssel padlóztatta a Green Bay Packers elkapóját.

Davante Adams az elkapás után már eleve elakadt a forgalomban, gyűrték egymást az egyik védővel, amikor oldalról rakétaként beleszállt Danny Trevathan. Adams azonnal elterült, mire a Packers-játékosok vadul integetni kezdtek, hogy baj van, és azonnal jöjjön az orvosi segítség.

A lassításon látszott, hogy Trevathan meg sem próbálta visszafogni magát, ráadásul sisakkal ment sisakra, ami teljesen szabálytalan. Az ütés erejét jelzi, hogy Adams fogvédője elszállt, amikor Trevathan becsapódott.

A videó egyeseknek felkavaró lehet

Ki is állíthattak volna egy márciusi szabályváltoztatásnak köszönhetően, de ez nem történt meg, ami nem a legszerencsésebb üzenet, pláne, hogy az NFL-nek egyre komolyabb gondot okoznak a fejsérülések. Az eltiltást azért valószínűleg nem ússza meg.

A KO-zott elkapót mentő vitte el a stadionból, de tudta mozgatni a végtagjait, és magánál volt, nem sokkal később már haza akart menni, tehát megúszta a komoly sérülést. Az viszont nem túl jó hír, hogy Adamsnak már a múlt szezonban is volt egy komolyabb agyrázkódása, emiatt a nyáron részt is vett egy fiataloknak szervezett programban, amivel az agyrázkódás veszélyeire igyekeztek felhívni.

A Packers amúgy 35-14-re, viszonylag simán nyerte meg a mérkőzést, egy ponton már 21-0-ra is vezettek, onnan el is dőlt a mérkőzés. Aaron Rodgers irányító négy touchdownpasszt szórt a mérkőzésen, ebből kettőt Jordy Nelsonnak, aki 75 elkapott yarddal zárt. A mérkőzésen a hírek szerint bordatörést szenvedett a futójátékos Ty Montgomery, így rá is kihagyás várhat.

A mérkőzés előtt mindkét csapat játékosai egymásba karolva állták végig a himnuszt, ezzel is jelezve, hogy egységesek, többen csatlakoztak hozzájuk a nézőtérről is. Ez válasz volt Donald Trump múlt heti nyilatkozatára, ami elég nagy vihart kavart az NFL-ben.