Brady korszakos rekorddal kapta össze a Patriotsot

A Carolina Panthers elleni hazai vereség után rövid készülési idővel, idegenben is sikerült javítania a New England Patriotsnak, ami ha nem is a legjobb teljesítménnyel, de nyerni tudott a Tampa Bay Buccanneersnél Floridában.

Tom Brady újabb győzelmével 186 nyert meccsnél jár az alapszakaszban, ezzel beérte az eddigi rekorderkettőst, Peyton Mannaninget és Brett Favre-t,

de mindkettőnél sokkal gyorsabban ért el a csúcsra, neki ugyanis csak 240 meccs kellett, Favre-nak 298, Manningnek pedig 265.

Patriots ráadásul úgy nyert, hogy a Brady utáni második legjobb játékosuk, Rob Gronkowski nem is lépett pályára egy kisebb sérülés miatt. Brady sem volt tökéletes, az első negyed legelején 264 passzkísérlet után adott el újra labdát, amit Justin Evans szerzett meg. Brady legutolsó interceptionje még 2015 decemberében, a Baltimore Ravens elleni meccsen volt.

A Buccaneers nem tudott élni a hibával, sőt, a félidőben 13-7-es hátrányban voltak, a végén pedig 19-14-re kaptak ki úgy, hogy a rúgójátékosuk, Nick Folk mindhárom mezőnygól-kísérletét elrontotta – ha csak kettőt bevág, övék lett volna a győzelem.

A Patriots 3-2-re javította mérlegét, a Buccaneers 2-2-vel áll, ők az első fordulóban nem játszottak az Irma hurrikán miatt.