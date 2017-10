Egy NFL-es tényleg kikapcsolta a gravitációt

Már megint egy újonc futó csinálta a műsort az NFL-ben vasárnap: csak most a Jacksonville Jaguarsban játszó Leonard Fournette fogott ki nagy napot, és zárt 181 futott yarddal a széteső Pittsburgh Steelers ellen.

Az idén első körben draftolt Fournette-nek eddig is voltak jól sikerült meccsei a szezonban, zárt már 100 futott yard fölött, de az igazán nagy durranás a Steelers ellen jött.

A 185 centis, 103 kilós futó az első negyed végén villant először, amikor a Steelers end zone-ja elől jöhetett a Jaguars: Fournette kezébe nyomták a labdát, majd négy yardról elrugaszkodott, és egyszerűen berepült a célterületre az előtte tornyosuló emberhalom fölött. Ha a földet érés pontját nézzük, akkor nagyjából öt yardot úszott a levegőben, pedig nem is vett olyan nagy lendületet.

De olyat is ritkán látni, hogy egy játékos futás közben integet a vele szemben robogó védőnek, hogy jöjjön csak. Ez történt a negyedik negyedben, amikor Fournette megindult előre, egy védőt eltakarított az útjából, majd intett a steelersös Mike Mitchellnek, hogy jöjjön csak. Mitchell jött, és szerelte is, de Fournette az ütközés után is hozott még majdnem két yardot, szóval inkább ő jött ki jól a dologból. De azért ment a dumálás oda-vissza. A futójátékos később elmondta, hogy Mitchell arról üvöltözött neki, hogy csak egy újonc, és nem áll készen még a profi ligára.

Nem sokkal később Fournette egy 90 yardos touchdownnal válaszolt,

amikor megnyílt előtte a terület. Igazából az volt a legszebb az egészben, hogy folyamatosan növelte a távolságot a védőkkel szemben, akik hiába kergették, mert nemhogy tartotta sebességét, még gyorsult is.

Összesen 181 futott yarddal és két touchdownnal zárt a 30-9-re megnyert mérkőzésen,

ebben a szezonban eddig egyetlen futójátékos termelt ennyit egyetlen meccsen.

A Steelersben viszont pályafutása legrosszabb meccsét hozta a veterán irányító, Ben Roethlisberger: egyetlen touchdownpasszt sem adott, viszont 5 interceptionje volt, ebből kettőből rögtön touchdownt csinált az ellenfél. A pocsék teljesítményről annyit mondott Roethlisberger a zakó után, hogy talán már nem megy neki olyan szinten a játék, ahogy korábban.

A súlyos sérülésekről is szólt a vasárnapi játéknap: a már 0-5-tel álló New York Giantsből sorra dőltek ki az elkapók. A legnagyobb veszteség Odell Beckham Jr. volt, ő egy földetéréskor szenvedett horrorsérülést: totál kifordult a bokája, emiatt hosszabb kihagyás várhat rá.

Ugyanilyen nagy veszteség érte a Houston Texanst is, csak náluk egy védősztár, JJ Watt sérült meg. A térde miatt várhatóan az ő szezonjának is lőttek. A csapatban amúgy megint remekül játszott az újonc irányító Deshaun Watson (5 touchdownpassz, 0 interception), de ez sem volt elég, mert a Kansas City Chiefs 42-34-re legyőzte őket. A Chiefs ezzel továbbra is egyedüliként veretlen.

NFL, 5. forduló:

Houston Texans-Kansas City Chiefs 34-42

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 10-16

Pittsburgh Steelers-Jacksonville Jaguars 9-30

Cincinnati Bengals-Buffalo Bills 20-16

Cleveland Browns-New York Jets 14-17

Detroit Lions-Carolina Panthers 24-27

Indianapolis Colts-San Francisco 49ers 26-23, hosszabbítás után

New York Giants-Los Angeles Chargers 22-27

Philadelphia Eagles-Arizona Cardinals 34-7

Miami Dolphins-Tennessee Titans 16-10

Oakland Raiders-Baltimore Ravens 17-30

Dallas Cowboys-Green Bay Packers 31-35