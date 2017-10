Bíró ennyire még nem utált csapatot

Több dolog is szokatlanul alakult az NFL hatodik fordulójának nyitómeccsén, amin a Philadelphia Eagles és a Carolina Panthers találkozott magyar idő szerint péntek hajnalban – az Eagles úgy nyert, hogy egészen döbbenetes mértékben büntették őket a bírók az ellenfélhez képest, a Philly ugyanis 126 yardot vesztett büntetések miatt, a Panthers viszont csak egyetlen egyet.

Ráadásul ez tendencia. A meccset Pete Moretti stábja vezette, és a legutóbbi négy olyan mérkőzésen, amin az Eaglesnek vezet, furcsán alakul a büntetésből osztott yardok eloszlása:

az Eagles 40 büntetésből 396 yardot vesztett Morettiék meccsein, míg a Philly ellenfelei 8 büntetésből csak 72-t.

Ilyen eltérésre normális magyarázat nem lehet, szóval nem kizárt, hogy a Philadelphia kérni fogja az NFL-től a jövőben, hogy ne osszák be az ő meccseikre Morettiéket.

Az Eagles viszont az agyonbüntetés ellenére is nyerni tudott, köszönhetően a védelmének. Egyrészt remekül fogták meg a Panthers futóit, akik átlagosan 10 centi alatt zártak futókísérletenként, egyedül a mobilis irányító, Cam Newton tudott érdemben futni ellenük, de nyilván csak így megnyerni egy meccset elég nehéz. Newton egyébként futott egy TD-t, majdnem szerzett még egyet futásból, de centikkel a gólvonal előtt megállították. A futott TD-jével 51-nél jár 2011, vagyis az NFL-be kerülése óta, egy csapatban ennyi futott TD-t más nem szerzett.

Volt egy passzolt touchdownja is, de eladott három labdát, ez is sokat számított. Eközben az Eaglesben Carson Wentz 3 passzolt TD-vel, stabil teljesítményt nyújtva, ha nem is könnyen, de győzelemre vezette a csapatát idegenben.

Philadelphia Eagles-Carolina Panthers 28-23