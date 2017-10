Ha az érkezés is pontos a szaltótouchdownnál, még pluszpontot is kap

Pénteken két óriási meglepetéseredmény született az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban, ahol a második kiemelt, címvédő Clemson, és a nyolcadikként kiemelt Washington State is top 25-ön kívüli ellenféltől kapott ki. A Washington State ráadásul elég nagy verést kapott a Californiától, amiben az irányító Ross Bowers óriási szaltótouchdownt csinált.

Bowersék 20-3-ra vezettek a negyedik negyed elején, amikor újra pontszerző helyzetbe kerültek. Hét yard választotta el a Golden Bearst az újabb touchdowntól, amikor Bowers meglátta, hogy egyenes útja van a célterületig, így futni kezdett. Két yardra a gólvonaltól felugrott, hogy ne tudják megállítani az előtte összetömörülő védők, akik fölött szaltóval átrepülve TD-t szerzett.

Ha nincs közvetlenül alatta egy Washington State-játékos, valószínűleg a leérkezés is pontos –talán van is ebben gyakorlata, anyja, Jo Bowers ugyanis éveken át volt a Washington egyetem tornászcsapatának vezetőedzője. A mutatvány után persze az anyuka nem volt maradéktalanul elégedett, szerinte Bowersnek egy duplaszaltó is belefért volna.

Nem véletlenül rugóztunk egyébként az elrontott érkezésen, középiskoláskánt megcsinálta már a szaltót jó landolással.

A Cal 34-3-ra nyert, az elmúlt negyven évben másodszor tudtak csak legyőzni top 10-es ellenfelet.