Imádják, mert látja a jövőt

Tony Romo, a Dallas Cowboys korábbi irányítója pár nappal 37. születésnapja előtt, április elején jelentette be, hogy visszavonul az NFL-ből. Addigra már rég pletykálták, hogy nem folytatja, sőt, azt is tudni lehetett, hogy szakkommentátor lesz a CBS csatornánál. Bár az NFL-búcsúja nem volt a legszebb, nem is dönthetett volna jobban az új karrierrel, mert amit a kommentátorállásban csinál, azt öröm hallgatni.

Tony Romo (b) és CBS-es közvetítőpartnere, Jim Nantz

Nagyjából három szakkommentátor miatt érdemes eredetiben NFL-meccseket nézni – érdekes módon három különböző csatornánál dolgoznak – : az NBC-s Chris Collinsworth, az ESPN-es Jon Gruden és most már a CBS-es Tony Romo miatt.

Természetesen mindháromnak komoly NFL-tapasztalta van. Collinsworth nyolc szezont játszott elkapóként a Cincinnati Bengalsben, első három szezonjában a Pro Bowl-keretbe is bekerült. Visszavonulása után rádiózni kezdett, 2009-ben pedig a kommentátorlegenda John Madden helyére került az NBC kiemelt, vasárnap esti meccseinek stábjába. Közvetítés közben borzasztó gyorsan és közérthetően bontja le, amit a pályán látunk. 15 sport Emmy-t nyert, és ő a tulajdonos az amerikaifocis statisztikákban úttörő Pro Football Focus weboldalnak is.

Jon Gruden is kiemelt meccsekkel foglalkozik, a korábbi Super Bowl-győztes NFL-edző az ESPN-en közvetíti a hétfő esti meccseket 2009 óta. Azóta folyamatosan próbálják visszacsábítani NFL-csapatokhoz, de maradt kommentátor – állítólag több időt tölt videóelemzéssel, mint amikor aktív edző volt, tehát biztos nem a lazább munkaidő miatt nem edzősködik.

Hanem azért, mert rettentően élvezi.

És ez látszik Tony Romón is az első pillanattól kezdve, már persze amellett, hogy árad belőle, hogy piszkosul érti, amit mond. Olyannyira, hogy eddig minden meccsén úgy tűnt, mintha a jövőbe látna.

Ennek egyébként egyszerű oka van: nagyjából ugyanazt csinálja, mint irányítóként, a csapatok játékát tanulmányozza, azzal a különbséggel, hogy ehhez segítséget kap mindkét edzői stábtól. Csak értelmesen kell róla beszélnie, ami nem is annyira könnyű.

Tony Romo Romo az egyetemi másodosztályban szereplő, meglehetősen kis Eastern Illinois egyetemről került az NFL-be, a Dallas Cowboys 2003-ban igazolta le, miután senkinek nem kellett a drafton. Az első két szezonjában még csak tanult Drew Bledsoe mögött – ő volt az az irányító, akit kiütve szupersztár lett Tom Bradyből New Englandben –, 2006-ban pedig átvette tőle az irányítást, és egészen 2014 végéig ő maradt a Cowboys elsőszámú embere (2010-ben sérülés miatt hosszabb időt kihagyott). Négyszer volt a Pro Bowl-keretben, 2006 után háromszor volt csoportgyőztes a Cowboysszal, a rájátszás második körénél viszont sosem jutott tovább. Karrierjét 34183 passzolt yarddal, 248 touchdownnal és 117 interceptionnel zárta.

Épp ez merült fel a legnagyobb problémaként, amikor Romo bejelentette, hogy mikrofonra cseréli a labdát, sokan ugyanis úgy gondolták, hogy szezon közben esetleg meggondolja magát, és visszatér az NFL-be, de addigra túl lesz csomó belsős mítingen, ahol extra dolgokat tudhat meg a csapatokról.

A hétvégi meccsek előtt ugyanis minden csapat edzői stábja több órát áldoz az idejéből arra, hogy a lehető legjobban képbe helyezze a kommentátorokat.

Ki bajlódik kisebb sérüléssel? Melyik csereember léphet főszerepbe egy kedvező párharc miatt? Milyen játékokra fókuszáltak a héten? Milyen változtatásokat végeztek az adott ellenfélre specifikusan? Ezeket mind elmondják nekik, részben ettől is olyan jók a kommentátorok a meccsek alatt.

De csak részben. Romo ugyanis enélkül is jobb lenne az általa váltott Phil Simmsnél, aki szegény néha tényleg butábbnál butább dolgokkal állt elő a meccsek alatt – igazi klasszikus, amikor szakértőként megmagyarázta, hogy ahhoz, hogy valami előrepassz legyen, előrefele kell, hogy menjen.

Szerencsére Romo óriási ugrás. Lendületes, élvezi, amit csinál, és a legjobb, legnagyobb játékokat tökéletes érzékkel jósolja meg előre. Ráadásul a pályán belüli hangulatot is egész jól át tudja adni, ezzel is közelebb hozva a meccset a szurkolókhoz.

Még az NBC-n közvetítő Collinsworth is őt dicsérte, nemrég a New York Timesnak értékelte így Romo munkáját: "Figyelemre méltó, amit csinál, ahogy bejött a semmiből, és új dimenziót adott a közvetítéseknek a jóslataival."

Ez pedig rögtön az első, szeptember 10-i meccse óta megvan – más, sportolóból lett kommentátor ilyenkor még csak szokná a tempót, és vigyázna, hogy ne mondjon hülyeséget, Romo viszont azonnal beleállt a jóslatokba, ha látott valamit, amit jónak érzett, egyből mondta. És igaza is lett.

Ez akkor talán még meg is lepte rutinos kommentátorát Jim Nantzet, aki joggal számíthatott rá, hogy az újonc mellett majd komolyabb szerep hárul rá. Romo viszont simán belevág a szavába, ha fontos dolgot vesz észre, vagy úgy gondolja, jobban el tud magyarázni valamit, mint társa. Nantz pedig hagyja, érzi, hogy ezzel csak a páros hasznára van.

A szeptember 24-i Bengals-Packers meccsen már tökéletes volt a gépezet, Romo látta a jövőt, Nantz pedig egyből ugrott a dologra, és kérte a magyarázatot, miből tudta a korábbi Cowboys-irányító, hogy mi fog történni.

Romo itt, harmadik és háromnál annak ellenére tudta, hogy futás jön, hogy négy elkapóval állt fel a Bengals. Hogy miért? "Öt ember van a támadófalban, öt embert kell blokkolniuk, ilyenkor futni kell. Ha hat védő jutott volna az öt blokkolóra, passzolni kell. Gyorsan kijön, melyik a jobb arány" – hangzott Romo gyorselemzése.

De négy forduló alatt legalább kéttucatnyi hasonló eset volt.

Ki hitte volna?

Egyáltalán nem volt garantáltan jó döntés, hogy Romót egyből a CBS legnagyobb meccseire, az addigi legerősebb párost megbontva Nantz mellé teszik majd, és egyből az országosan sugárzott, vagyis legtöbbek által látott meccseken kell majd dolgoznia.

Egyrészt azért, mer bár 14 éven át volt a Cowboys irányítója Romo, karrierje nem a legszebben ért véget, 2015-ben csak négy meccset játszott, 2016-ban pedig még egy teljeset sem, az újonc Dak Prescott rettentő simán kiszorította. Másrészt az lett volna a normális, ha kisebb meccsekre teszik, hogy tanuljon – a FOX így tett a szintén korábbi Cowboys-irányító Troy Aikmannel, aki egy év gyakorlás után kapott csak nagyobb meccseket Joe Buck mellett. De az is ez ellen szólt részben, hogy ha nem vált volna be, akkor a legnagyobb kritikának tették volna ki, ahelyett, hogy kisebb, regionális piacon tesztelték volna előbb, ahol néző, és így potenciális kritika is kevesebb van.

Arról, hogy Romo egyből a mélyvízbe kerüljön, közvetlenül a CBS elnöke, Sean McManus döntött, aki tudta, hogy kockázatot vállal, de pár beszélgetés után érezte, hogy Romo megállja majd a helyét.

Ő sem hibátlan

Két kisebb dolgot lehet csak felróni Romónak, de ez főleg a rutintalanságából adódik. Egyrészt, hiába vonult vissza, még túlságosan NFL-játékos, és viszonylag gyakran használ olyan szakkifejezést, amit az átlagszurkoló nem ért meg. Másrészt még nem annyira megy neki a viccelődés állandó partnerével, Jim Nantzcel, de ez jobb lesz majd, amint kicsit jobban összeszoknak.

A túlzott szakmázás egyébként pont szembemegy azzal, amit az egyik legjobbnak tartott Collinsworth vall, ő ugyanis a tévé előtt ülő nagymamákat, vagyis hozzá nem értőket célozza meg, őket is a lehető legjobban be akarja vonni. Amikor Romo például RPO-ról és A-lyukról beszél, az nem a nagyiknak szól.

De ez megéri, mert olyanokat is észrevesz, amit senki más. A második fordulóban a Saints-Patriots meccsen elárulta, hogy a New England valószínűleg nem a pályán nyert előny miatt támadta egy játéknál öt védővel az irányító Drew Breest, hanem azért, hogy a leendő ellenfelek megfigyelőit megzavarják, és plusz gyakorolnivalót adjanak nekik.

Romo és Nantz munkában

Nem mindenki imádja azért

"Tony, szokj le erről, oké? Folyton belevágsz a játékokat közvetítő Jim Nantz szavába, pedig ő helyezné képbe a nézőket. Szeretnénk nézni a meccset, jó? Nem lesz belőled nagy sztár. Ezt meg azoknak üzenem, akik most elájultak tőled: minél több ideje vonultál vissza, annál kevésbé fogod tudni, mi is zajlik a pályán. Most szólok, hogy koppanni fogsz" – mondta rádióműsorában a már visszavonult veterán kommentátor, Brent Musburger, aki 1968 óta közvetített sporteseményeket.

Hogy neki, vagy a Romót négy forduló alatt eddig eléggé kedvelő nézőknek lesz igazuk, majd kiderül, de a 2017-es NFL-idény nagy felfedezettje jelenleg biztosan Romo.