112 kilós ember ne fusson már így

Visszatért combhúzódásából Marcus Mariota a Tennessee Titansben a hétfő esti kiemelt meccsre az Indianapolis Colts ellen, a játékán viszont látszott, hogy elég óvatosak voltak vele, nem is nagyon futott, sőt, még a passzoknál is csak annyit mozgott, amennyit muszáj volt. Több persze nem is kellett, a Titans viszonylag simán nyert 36-22-re, köszönhetően annak, hogy a legvégén Derrick Henry egy 72 yardos touchdownnal eldöntötte a meccset.

1 perc volt hátra, a Titans 29-22-re vezetett, simán be tudták volna fejezni a meccset, amikor Henry előtt megnyílt az út, a 112 kilós játékost pedig senki nem tudta földre vinni.

Henry ezzel a 72 yardos touchdownnal – NFL-pályafutása leghosszabbja – összesen 131 yardot futott, Mariotának volt még egy passzolt touchdownja – az újonc Taywan Taylor 53 yardról kapta a labdát –, a rúgójátékos Ryan Succop pedig öt mezőnygólt vágott be, vagyis a két extraponttal együtt 17 pontot vállalt a Titans 36 pontjából.

A Titans a 36-22-es győzelemmel 3-3-ra javította a mérlegét, a Colts 2-4-gyel áll.