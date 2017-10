Meddig tűrik még meg ezt az embert a pályán?

A Cincinnati Bengals-védő Vontaze Burfict hárommeccses eltiltással kezdte az idei NFL-szezont, de a jelek szerint ennek nem volt különösebb eredménye, mert a Pittsburgh Steelers elleni csoportmeccs elején megint elborult az agya.

Az első negyedből még egy perc sem telt el, amikor Burfict összeakadt a steelersös Le'veon Bell-lel, és egy másik bengalsossal együtt a földre kerültek. Ekkor érkezett a pittsburghi Roosevelt Nix, hogy Burfictet lehámozza a csapattársáról, és ezen Burfict ő annyira felhúzta magát, hogy páros lábbal Nix sisakja felé rúgott. Kontakt volt, de szerencsére nem találta telibe Nixet, aztán még ő állt neki mutogatni, hogy valójában ártatlan a helyzetben.

Az egyik bíró közel állt az esethez, de nem szankcionálta Burfict megmozdulását, viszont ez nem jelenti azt, hogy megússza a történteket, mert a felvételek alapján még elmeszelhetik.

Erre azért is van esély, mert a Bengals-játékos visszaeső. Eleve ötmeccses eltiltást kapott a mostani idény elejére, mert az előszezonban vállal leütközött egy védtelen játékost. Azt az eltiltást végül három mérkőzésre csökkentették.

De a Steelers ellen is alkotott már: a 2016-os rájátszásban brutálisan ütközte le az elkapó Antonio Brownt, aki emiatt agyrázkódást szenvedett. A labdához nem sok köze volt a megmozdulásnak, ritka alattomos húzás volt. Az NFL emiatt miatt három meccsre tiltotta el a következő idényre.

De sok más játékosnak is meggyűlt már a baja a Bengals-védővel, ezért is fakadt ki most a Steelers-futó Le'veon Bell.

"Ezt az embert el kell tüntetni a pályáról, ez már nem a futballról szól. Hihetetlen számomra, hogy a liga elnézi a szabálytalanságait. Ha a csapattársam reagált volna a rúgásra, akkor ő került volna bajba" - írta Bell twitterén.

Ha Burfictet visszaesőként kezelik a vasárnap történtek miatt, akkor komolyabb eltiltás is kaphat. A mérkőzést egyébként a Steelers nyerte 29-14-re.