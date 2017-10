Megtette az egyetlen dolgot, amit nem szabad az NFL-ben

Egészen furcsa dolgot művelt vasárnap este Travis Benjamin, a Los Angeles Chargers elkapója egy punt visszahordása közben, és valamiért úgy gondolta, hogy kifizetődő lesz, ha a saját célterülete felé rohan. Nem jött be neki. A Seahawks-Texanson őrült irányítórekordok dőltek, miután a Texans-játékosok saját tulajdonosuk ellen tüntettek. A nyolcadik fordulóra is jutott egy horrorsérülés, és kiderült, hogy 33 km/h nem sokra elég az NFL-ben.

Nézzük gyorsan, hogy mit is csinált Benjamin a New England Patriots elleni meccsen. A második negyed közepén jártunk, 7-7 volt az állás, amikor a Patriots puntolt. Benjamin nagyon elmérte, hol landol majd a rúgás, és visszafelé kellett futnia, eközben el is rontotta az elkapást. Ahelyett viszont, hogy hagyta volna kipattogni a labdát, Benjamin mindenkinél okosabb akart lenni, és a saját célterülete felé, tehát lényegében hátrafelé futva próbálta megkerülni a Patriots játékosait. A trükk nem jött be, sőt, a gólvonalon megállították, így a támadás lehetősége helyett adott két pontot az ellenfélnek, és visszaadta a támadás jogát nekik (safety után mindig a két ponthoz jutó csapat folytathatja támadással).

Nehéz megítélni, hogy Benjamin pontban a vonalon, vagy előtte volt-e, de a bírók megadták a safetyt, innentől a Patriots fokozatosan elhúzott, majd nyert is.

A Houston Texans játékosai beváltották ígéretüket, és valóban saját tulajdonosuk ellen tüntettek, miután pénteken kiderült, hogy Bob McNair fegyencekhez hasonlította a játékosokat a liga tulajdonos-játékos találkozóján, amit a tüntetések kapcsán szerveztek.

Utána a meccs is jól sikerült, a Seahawks 41-38-as thrillert nyert meg a Texans ellen úgy, hogy

a Seahawks támadói által szerzett 479 yardból 476-ot az irányító Russell Wilson szállított (452 passzolt yard, 30 futott yard, de hat yardot vesztett két sacken),

a Texans újonc irányítója, Deshaun Watson pedig hét meccs alatt 18 passzolt TD-nél jár, ami NFL-rekord.

Jutott egy igen komoly sérülés is vasárnapra, a Chicago Bears tight endje, Zach Miller törte el a lábát – a brutális jelenet közben szinte el sem engedte a labdát, de végül visszafújták az eredetileg touchdownt érő elkapását, mert esés közben nem végig tartotta erősen két kézzel a labdát.

(Óvatosan a videóval!)

A Steelers-elkapó JuJu Smith-Schuster összehozta a szezon egyik leggyorsabb futását is – az gondolhatnánk, hogy a 97 yardos (Steelers-rekordot jelentő hosszúságú) elkapott touchdown alatt elért 33,21 km/h-s csúcssebesség elég jónak számít, de ezzel még a top 20-ban sincs benn a szezonban. Ettől függetlenül így is nagyon gyors volt Smith, és a Steelers is nyert.

Eredmények, NFL 8. forduló

Minnesota Vikings-Cleveland Browns 33-16

Oakland Raiders-Buffalo Bills 14-34

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 23-24

Los Angeles Chargers-New England Patriots 13-21

Chicago Bears-New Orleans Saints 12-20

Atlanta Falcons-New York Jets 25-20

San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles 10-33

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers 17-3

Houston Texans-Seattle Seahawks 38-41

Dallas Cowboys-Washington Redkins 33-19

Pittsburgh Steelers-Detroit Lions 20-15

Csütörtökön játszották

Miami Dolphins-Baltimore Ravens 0-40

Hétfőn játsszák