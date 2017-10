A pályán megsérült NFL-es lábáért küzdenek

Vasárnap súlyos térdsérülést szenvedett Zach Miller, a Chicago Bears tight endje a New Orleans Saints elleni meccsen. A játékos térde egy elkapás közben bicsaklott meg: Miller csak egy pillanatra engedte el a labdát, ezért végül elvették tőle a touchdownt, de hétfő reggelre kiderült, hogy ez a legkisebb baja.

Miller ugyanis olyan súlyos térdficamot szenvedett, hogy egy artériája is elszakadt a lábában, ezért még vasárnap, a meccs után azonnal megműtötték egy New Orleans-i kórházban, hogy megpróbálják megmenteni a bal lábát. Az esetről az ESPN tudósítója, Adam Schefter számolt be, magyar idő szerint nem sokkal kettő előtt tweetelte, hogy már nemcsak Miller karrierjéért, hanem a lábáért is küzdenek az orvosok.

A sérülésről készült videót csak linkeljük, a ficam pillanatában készült – alábbi – fotót is csak azok nézzék/kattintsák, akik bírják az ilyen megrázó képeket.