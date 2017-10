Ez van, ha egy NFL-csapat azt hiszi, nekik már mindent szabad

A Kansas City Chiefs és a Denver Broncos csoportrangadója zárta az NFL nyolcadik fordulóját, de az idén remeklő Chiefsnek nem okozott gondot, hogy nyerjenek, még úgy sem, hogy a szezon meglepetéspárosa, Tyreek Hill és Kareem Hunt is meglehetősen visszafogott teljesítményt nyújtott.

Ahogy az irányító Alex Smith – és a komplett Chiefs-támadósor – is, egyedül a tight end Travic Kelce 133 elkapott yardja említhető tőlük. Hill 38 elkapott yarddal zárt, Hunt 3 elkapásból és 22 futásból összesen 68 yardot hozott össze, miután a szezon, és NFL-pályafutása első hét meccsén mindig 100 yard fölé jutott.

Hill egyébként egy passzal is megpróbálkozott, egy trükkös játék végén ment volna a touchdownért a futójátékos, de eladta a labdát a célterületen belül ácsorgó Broncos-védőnek, Darian Stewartnak. Ez volt a Chiefs első interceptionja a szezon legelső passzkísérlete óta.

Szerencséjükre a Chiefs védelme nagyon jó napot fogott ki, Marcus Peters szerzett egy interceptiont és összeszedett egy fumble-t is, amiből ráadásul touchdownt is futott. A Chiefs védelme egyébként öt labdát szerzett a meccsen, ezzel el is intézték a Broncost.

Eredmény

Denver Broncos-Kansas City Chiefs 19-29