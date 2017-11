Miért nem első az Alabama? Mi történt az egyetemi bajnokságban?

Az egyetemi amerikaifutball-bajnokság sajátossága, hogy néhány éve egy bizottság dönti el, hogy az alapszakasz végén melyik négy csapat mehet a rájátszásba. Ez a bizottság november elejétől heti rendszerességgel jelenteti meg listáját, meg is érkezett az idei első, ami kapásból egy meglepetéssel kezdődik.

Ugyanis nem az Alabama Crimson Tide az első, ami az eddigi nem hivatalos listákat vezette, és rommá verte az ellenfeleit. Egy másik, szintén az SEC-főcsoportban szereplő csapat, a Georgia került az élre, nem véletlenül. A bizottság ugyanis több szempontot is figyelembe vesz a rangsoroláskor, de a jelek szerint leginkább azt, ki milyen erős ellenfelekkel játszott, és milyen különbséggel győzött vagy éppen kapott ki.

Nézzük végig a rájátszásra reális eséllyel pályázó csapatok miért kerültek oda, ahova.

1. Georgia Bulldogs (8-0)

A legnagyobb meglepetés, bár nem azért, mert a Georgia ne lenne elég jó ahhoz, hogy első legyen, csak ide mindenki a tavaly döntős Alabama Crimson Tide-ot várta. A bizottság itt azt az elvet érvényesítette, hogy a Georgia legyőzött ellenfelei milyen erősek lettek a későbbiekben, vagyis hol szerepelnek a most közzétett 25-ös listán. A Bulldogs esetében a legnagyobb skalp a főcsoporton kívüli, harmadikként rangsorolt Nore Dame, amelyet 20-19-re győztek le. Ezen kívül 31-3-ra vertek egy másik rangsorolt csapatot is, a tizenhetedik Mississippi State-et, de igazából a Notre Dame elleni győzelem az, ami az Alabama elé hozta be őket, ami logikus is a bizottság elveit nézve. Ha minden jól megy, az SEC-döntőben az Alabama és a Georgia játszik majd egymással, és ha addig veretlenek maradnak, simán el lehet képzelni, hogy mindkét csapat megy a rájátszásba.

2. Alabama Crimson Tide (8-0)

Elég nagy hőbörgés lett abból, hogy a tavaly bajnoki döntős Alabama ide került, pedig hát csak arról van szó, hogy nem vertek meg olyan jó csapatokat, vagyis legalább egy top 10-es csapatot, mint a Georgia. Az Alabama lemosta az idény elején a Florida State-et, amitől mindenki azt várta, hogy jó lesz, de nagyon nem lett. A Tennessee, az Ole Miss, az Arkansas, a Vanderbilt, a Texas A&M mind kikaptak, de egyikük sem rangsorolt. Az egyetlen komoly győzelmük a tizenhetedik Mississippi State elleni 66-3-as KO. De aggódnia nem kell az Alabamának, mert saját kezében van a sorsa, meg kell verni a hétvégén a tizenkilencedik LSU-t, aztán majd az Auburnt, majd jöhet az SEC-döntős leszámolás a Georgia ellen. Micsoda meccs lesz az!

3. Notre Dame Fighting Irish (7-1)

A Notre Dame esete eléggé komplikált, mivel nem szerepelnek egyetlen főcsoportban sem, függetlenként nyomulnak az egyetemi bajnokságban, ami nem jelenti azt, hogy ne tudnának maguknak olyan menetrendet összeállítani, hogy ott legyenek az élmezőnyben. Mert hát pont ez történt. Igaz, kikaptak 20-19-re az első Georgiától, de az egy nagyon szoros meccs volt, és a bizottság azt is figyelembe veszi, egy-egy győzelem vagy vereség milyen arányú. Ezen kívül megverték három másik rangsorolt csapatot: a tizenhetedik USC-t, a huszadik NC State-et és a huszonnegyedik Michigan State-et, miközben az ország egyik legjobb futójátéka az övék. A Notre Dame-nek két kemény meccse lesz még, a tizedikként rangsorolt Miami ellen és a huszonegyedik Stanford ellen. Ha ezeket hozza, és veretlen marad, miközben a Georgia is erős marad, akkor jó esélyük lehet a rájátszásra, de aztán lehet, hogy pont az a vereség lesz a döntő a Bulldogs javára.

4. Clemson Tigers (7-1)

A bajnoki címvédő, amely ugyan kikapott a nem rangsorolt Syracuse-tól (és ezért szorult a Notre Dame mögé, mert gyengébb ellenféltől kaptak ki), de ettől függetlenül szintén vannak értékelhető győzelmei. Például a tizennegyedik Auburn ellen vagy a tizenharmadik Virginia Tech ellen, plusz ezek meggyőző győzelmek voltak, és a többi győztes meccs is olyanok ellen jött, akik viszonylag jó mérleggel rendelkeznek. Merthogy ez is számít, nemcsak az, hogy egy ellenfél rangsorolt-e vagy sem. A hétvégén a huszadik NC State-tel játszanak, ott tovább növelhetik esélyeiket, aztán ha az ACC-főcsoportot megnyerik, nekik is simán juthat egy hely.

5. Oklahoma Sooners (7-1)

Megint csak a bizottság következetessége miatt került az ötödik helyre az Oklahoma. A szezon elején viszonylag simán megverték a hatodik Ohio State-et (és ez ráadásul főcsoporton kívüli győzelem, ez szintén fontos), ami viszont megverte a hetedik Penn State-et. Igen, van egy vereségük az Iowa State-től, egy olyan csapattól, amit senki nem vett komolyan, csakhogy időközben az Iowa State több skalpot is begyűjtött, és a tizenötödik helyre feljött, így máris más megvilágításba került az Oklahoma egyetlen veresége. Az pedig világos, ha két csapat mérlege elég hasonló, akkor az egymás elleni mérleg dönt, ezért is előzte meg az Oklahoma az Ohio State-et, és ez még a későbbiekben is fontos lehet. Az Oklahomára kemény menet vá, például a hétvégi Big 12-rangadó a tizenegyedik Oklahoma State ellen, majd a TCU, de ha nem kap ki, és behúzza a főcsoportját, becsúszhat a playoffba.

6. Ohio State Buckeyes (7-1)

Egészen a hatodik helyig kell várni egy Big Ten-csapatra. Az Ohio State a hétvégén a szezon legnagyobb meccsén gyűrte le az addig veretlen Penn State-et 39-38-ra, és ennek köszönheti hatodik helyét. A gond az, hogy nincsen nekik igazán komoly konferencián kívüli győzelmük. A jó hír viszont, hogy egy főcsoportgyőzelem elég lehet a playoffhoz, bár nem árt az sem, ha az előttük lévők botladoznak egy kicsit. Az Alabama vagy a Georgia tuti ki fog kapni egyszer, ha egymás ellen meccselnek a főcsoportdöntőben.

7. Penn State Nittany Lions (7-1)

Egy újabb Big Ten-csapat, a nagy rangadó vesztese. Érdekes lett volna látni, hogy ha a Penn State veretlen marad, hova rakják, mert a főcsoporton kívüli győzelmeik nekik sem túl veretesek. Ráadásul úgy fest, hogy rajtuk csak az segíthet, ha az Ohio State megroggyan valahogy a Big Ten-ben, vagy pedig az előttük lévő csapatok kapnak ki, mert jelenleg nem sok esély mutatkozik arra, hogy főcsoportdöntőt játsszanak. Persze lehet, hogy végül ez sem számít majd, erre is volt már példa.

8. TCU Horned Frogs (7-1)

Talán egy kicsit lehetnének magasabban, mert viszonylag erős a menetrendjük, de az ő sorsuk most novemberben dől majd el, ugyanis játszanak még az Oklahomával. Ha ott nyernek, és a főcsoport is megvan, plusz rajtuk kívül álló tényezők is segítenek, akkor lehet még esélyük.

9. Wisconsin Badgers (8-0)

Hé, ez egy veretlen csapat, akkor miért nincs feljebb? Az a helyzet, hogy a nem hivatalos listán indokolatlanul magasan szerepelt a Wisconsin, mert nem vertek igazán erős csapatokat. Két pozitív mérleggel rendelkező ellenfelekt győztek le: a Northwesternt és a Florida Athlanticet, de egyik sem top 25-ös csapat. És hát a hátralévő meccseiken sincs olyan ellenfél, aki jelenleg top 25-ös lenne. Ha a Badgers veretlen marad, és veri Big Ten-döntős ellenfelét, akkor esetleg, talán beférhet. De itt is az van, hogy az előttük lévőknek botladozni kéne.

10. Miami Hurricanes (8-0)

Ennél egy fokkal jobb a Miami helyzete. Ők a hétvégén kapásból a tizenharmadik Virginia Tech ellen játszanak, majd a harmadik Notre Dame-mel is meccselniük kell. Ha ez a két győzelem a zsebben, és az ACC-főcsoport döntőjében a Clemsont is verik, akkor ott kell lenniük a rájátszásban. A gond az, és azért nehéz hinnio ebben, mert a Hurricanes hiába veretlen, a győzelmei nem igazán meggyőzők, mert nagyon álmosan kezdik a meccseiket, aztán rohannak az eredmény után. Ez egy Notre Dame ellen már nem fog beleférni.

