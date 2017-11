Fojtogatás, ütések: ritkán van ekkora balhé NFL-pályán

Komoly balhé volt a vasárnap esti Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars NFL-meccsen, miután az Bengals-elkapó AJ Green összeugrott a Jaguars-védő Jalen Ramsey-vel. De máshol sem bírtak magukkal a játékosok, a New York Giants válsága pedig tovább mélyült.

A bengalsos balhé nem sokkal a félidő előtt történt egy futójáték után. Hirtelen annyit lehetett látni, hogy AJ Green és a Jalen Ramsey birkózik egymással a földön, és közben vadul repülnek a sárga zászlók. A lassításon már látszott, hogy Ramsey a játék vége után teljesen fölöslegesen meglökte ellenfelét, amiért az hozzáért. Nem volt nagy lökés, de pont elég, hogy Green bepöccenjen. Az elkapó gyorsan fojtásba vette a Jaguars-játékost, és földre vitte, majd ököllel elkezdte püfölni.

Szoktak lenni lökdösődések NFL-pályákon, de ennyire azért ritkán szokott elfajulni a dolog, ki is állították mindkét játékost, és további szankciók is sanszosak.

Green a meccs után elmondta, hogy Ramsey sokat szemétkedett vele a balhéjuk előtt, és van egy szint, ami után már nem képes tolerálni a provokációt. Ezt a meccs egyik bírója is megerősítette később, mert Ramseyt nevezte felbujtónak, de azt is elmondta, hogy többször is figyelmeztette a párost a mérkőzésen. A Cincinnati-elkapó a mérkőzéssel és a balhéval kapcsolatban még annyit mondott, hogy bármilyen büntetést is szabnak rá, elfogadja.

A Jacksonville Jaguars simán nyerte a meccset az újonc futója, Leonard Fournette nélkül is: 23-7 lett a végeredmény. Fournette-t a csapatszabályok megsértése miatt függesztették fel, az indok egyelőre nem nyilvános.

De egy másik meccsen is elszabdultak az indulatok: a New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneersen volt egy tömegjelent a harmadik negyedben. Egy passzjáték után a Tampa Bay-irányító Jameis Winston rákoppintott a Saints-védő Marshon Lattimore sisakjára, hogy menjen vissza az ő oldalára, aki válaszul meglökte őt. Ekkor érkezett rakétaként az elkapó Mike Evans, és kiterítette a Saints-védőt. Próbálta megütni, aztán sorban jöttek a többiek, és földharcba ment át a dulakodás.

Evanst nem állították ki, és később azzal magyarázta a megmozdulását, hogy csak az irányítóját akarta védeni, de nagyon sajnálja a történteket, mert gyerekesen viselkedett. A New Orleans Saints amúgy 30-10-re nyerte meg a meccset, és továbbra is nagy sorozatban vannak: azok után, hogy az idény első két meccsét elvesztették, már a hatodikat nyerték zsinórban.

Tovább mélyült viszont a New York Giants válsága: a Los Angeles Rams 51-17-re győzött ellenük, ez volt a New York-iak hetedik veresége sorozatban. A Rams-irányító Jared Goff négy touchdownpasszt osztott ki, a futójátékos Todd Gurley két touchdownt jegyzett a totálisan szétesett Giants ellen.

NFL, 9. forduló: