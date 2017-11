A trükközés művészete: annyi minden történt, lehetetlen követni

Sok mindent lehet mondani a Kirk Ferentz által vezetett Iowa Hawkeyes egyetemi amerikaifutball-csapatra, de azt azért nem, hogy gyakran trükköznének vagy húznának iszonyú váratlant, inkább a konzervatívabb, futójátékra alapozó támadójátékban hisznek. Ehhez képest a bajnokság egyik legjobb csapata ellen olyat léptek meg, hogy mindenki csak nézett.

Erről a trükkös játékról van szó, amiben annyi minden történik, hogy első látásra nehéz is felfogni, mi miből következik.

De nézzük meg szép sorban, hogyan is bontakozott ki a játék.

A meccs eleve úgy állt, amire senki nem számított: a nem rangsorolt Iowa 31-17-re vezetett a hatodikként rangsorolt Ohio State ellen a harmadik negyed végén (az egyetemi bajnokságban forma alapján a legjobb 25 csapatot rangsorolják, a végén a négy legjobb megy a rájátszásba).

Az Iowa mezőnygólt végezhetett volna el, de az alábbi furcsa, úgynevezett swinging gate-formációban állt fel. Öten egymás mellett a pálya bal szélén sorakoztak fel falként, a többiek lent a labda körül. Ez nem szörnyen ritka az egyetemi a bajnokságban, a csapatok a rúgások előtt időnként be szokták dobni, hogy zavart keltsenek, aztán visszarendeződnek, és elvégzik a rúgást.

Az Iowa viszont nem rendeződött vissza, hanem egy darabig kivárt, később el is mondták, hogy szinte biztosak voltak, az Ohio State időt fog kérni, hogy rendezze a sorait. Ám ez sem történt meg. Az egyik Iowa játékos közben elfutott keresztbe a pálya jobb széle felé, őt próbálta követni az egyik Ohio State-védő.

Ezután elindult a játék. A labdát a long snapper Tyler Kluver dobta hátra a punter Colten Rastetternek, aki a rúgások mellett a mezőnygólokban szokott segédkezni. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Rastetter megindul majd előre, ezért rontott rá az egyik Ohio State-védő, és a másik oldalon a többiek is megtorpantak, hogy tudjanak szerelni, ha futójáték jön.

A zavart csak fokozta, hogy a játék előtt keresztbe futó iowás csapattárs is jelezte Rastetternek, hogy üresen van, passzoljon neki, be is mozdult több fehér mezes védő a pálya széle felé.

Ám Rastetter nem futott, megtorpant, de nem az előzőleg keresztbe futó csapattársát hozta játékba, és itt jön trükkös játék legfontosabb mozzanata. A labdát elindító Kluver egy pillanatra mozdulatlanra fagyott, mintha nem akarna játékba avatkozni, majd tök üresen megindult előre, és elkapta a labdát, aminek látszólag semmi értelme a szabályok szerint.

Miért nem figyelt rá senki, hogy maradhatott üresen? Egyrészt teljes volt a zavar, másrészt a normál esetben a fal közepén elhelyezkedő, labdát elindító játékos nem lehetne jogosult elkapó. De itt jön be a csavar, mert Kluver tulajdonképpen a képzeletbeli fal szélére állt fel. A többiek, vele egyvonalban sorakoztak a pálya másik szélén, Kluver mellett álló két elkapó pedig kicsivel hátrébb volt, így Kluver helyzetét úgyis lehet értelmezni, mintha a támadófal szélére beállna tight endként, és ezáltal jogosult elkapóvá válna. Csak most labdát is ő indította el, és hát a fal többi része is kicsit odébb volt.

Ezért nem is foglalkoztak vele különösebben az Ohio State-játékosok, mert úgy gondolták, ő úgysem kaphatja el a labdát, szóval hadd csináljon, amit akar.

Colten Rastetter ezután odadobta a labdát Kluvernek, aki megcsinálta a first downt, vagyis támadhattak tovább, és csak azért nem lett meg a touchdown, mert menet közben elvesztette az egyensúlyát, és kicsivel a célterület előtt elesett, ám így is teljes siker volt a trükk.

Az iowások a meccs után elmondták, hogy a polecatként becézett játékot hetekig gyakorolták edzésen, és csak a megfelelő pillanatra vártak, hogy elsüthessék, ez a harmadik negyedben jött el. A snapper-játékossal való trükközés egyébként nem forradalmi, azonban egész hatékony: tavaly a Virginia csinált így touchdownt az egyetemi bajnokságban.

Az sem volt semmi, ahogy az Iowa a trükkös játék után folytatta a támadást. Az irányító Nate Stanley megpróbált eladni egy futójátékot az ellenfél védelmének, viszont maradt nála a labda, csakhogy közben a lábára csavarodott egy Ohio State-védő. Miközben az ellenfél megpróbálta mozgásképtelenné tenni, az irányító ki tudott osztani egy TD-passzt, ezzel már 38-17-re elhúztak.

A vége nagy verés lett: az Iowa óriási meglepetésre 55-24-re nyomta le a bajnokesélyes Ohio State-et, melynek így csökkentek az esélyei, hogy bejusson a rájátszás négy csapata közé.