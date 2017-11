Új szintre emelték a touchdownörömöt

A hétvégén a CFL (Kanadai Futball Bajnokság) rájátszásában az Ottawa Redblacksnek sikerült összehoznia minden idők egyik legeredetibb touchdownörömét a Saskatchewan Roughriders elleni rájátszásmeccsen, ahol limbórudat csináltak az egyik társukból Diontae Spencer TD-ja után.

Spencer megérdemelten lett limbórúd, egy remek visszahordás után szerzett 56 yardos TD-t, bár így is kikaptak.

Ezzel a CFL-nek egyből sikerült beelőznie az NFL-t, ahol pont idénre enyhítettek a szabályokon, és már csak a sértő csoportos ünneplésekért jár büntetés, a kreatívabbakért nem. Be is indultak ettől a csapatok, és pár egészen ötletes ünneplést is összehoztak.

A Kansas City Chiefsnél például a nyári táborok zsákfutóversenyeit idézték meg.

A Detroit Lions játékosai a Rock ‘Em Sock ‘Em Robots játékot játszották el élőben.

A Pittsburgh Steelersnél fekvenyomást rendeztek csak emberekkel.

A Philadelphia Eagles játékosai pedig egy állandó baseball-pillanatot elevenítettek meg, amikor a dobás eltalálja az ütőjátékost, aki ezért ellenfelére ront.