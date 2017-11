Gyötrelmesebb félideje még senkinek nem volt az NFL-ben

A bajnoki címvédő New England Patriotsnak Mexikóvárosban sikerült kiütnie az Oakland Raiderst, míg a Green Bay Packersszel hazai pályán történt meg ez. Ötvennégy pontot szerzett a Los Angeles Chargers a teljesen széteső Buffalo Bills ellen, melynek irányítója negatív csúcsot állított fel.

A Patriotsban Tom Brady irányító összesen 339 passzolt yardig és három touchdownpasszig jutott, de elkapója, Brandin Cooks is remek napot fogott ki, mert 149 elkapott yarddal és egy touchdownnal zárta a 33-8-ra megnyert meccset.

A Raidershez hasonlóan nagy pofonba szaladt bele a Green Bay Packers, melynek a szezonja tényleg beleállt a földbe az irányító Aaron Rodgers sérülése óta. A Packers hazai pályán kapott ki 23-0-ra a Baltimore Ravenstől, és tizenegy év után először fordult elő a csapattal, hogy otthon nem tudott pontot szerezni.

A nap negatív szenzációja viszont a Buffalo Billsé volt. Az újonc irányító Nathan Peterman vette át Tyrod Taylor helyét a kezdőben, de hamar kiderült, hogy ez katasztrofális döntés volt. Az idén ötödik körben draftolt játékos mérkőzése ugyanis hamar horrorba fordult, mert az első negyedben háromszor sikerült eladnia a labdát. Ennél már egy kicsivel jobban sikerült neki a második negyed, mert abban csak két interceptiont jegyzett, a félidőre el is ment 37-7-re a Los Angeles Chargers.

Vagyis az első félidőben összesen öt interceptiont hozott össze az újoncjátékos, ami negatív rekord: az AFL-NFL egyesülése óta nem történt még ilyen egyetlen irányítóval sem.

Ezek után nem csoda, hogy Peterman már nem kapott lehetőséget a második félidőben, Tyrod Taylor tért vissza a pályára. Sean McDermott edző korábban azzal indokolta Peterman csapatba állítását, hogy a franchise jövőjére is gondolnia kell, az 54-24-es vereség annyit tett hozzá, hogy továbbra is bízik a fiatal irányítóban. Bár ezek után eléggé meglepő lenne, ha a következő meccsen is ő kezdene.

NFL, 11. forduló:

Los Angeles Chargers-Buffalo Bills 54-24

Denver Broncos-Cincinnati Bengals 17-20

Oakland Raiders-New England Patriots 8-33

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles 37-9

Chicago Bears-Detroit Lions 24-27

Green Bay Packers-Baltimore Ravens 0-23

Cleveland Browns-Jacksonville Jaguars 7-19

Houston Texans-Arizona Cardinals 31-21

Minnesota Vikings-Los Angeles Rams 24-7

New Orleans Saints-Washington Redskins 34-31 - hosszabbítás után

New York Giants-Kansas City Chiefs 12-9 - hosszabbítás után

Miami Dolphins-Tampa Bay Buccaneers 20-23