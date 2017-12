Felrobbantották, mégis állva maradt az NFL-stadion

Eredetileg úgy tervezték, hogy december 3-án lebontják az NFL-es Detriot Lions 2002-ig használt stadionját, a Pontiac Silverdome-ot – ellenőrzött robbantással próbálták megsemmisíteni az épületet –, csakhogy hiába robbantották végig az épület acél tartópilléreit, valami balul sült el, és a stadion a robbantás után is állva maradt.

A Detroit melletti létesítményt hosszas huzavona után jelölték ki lebontásra. Novemberben a városvezetés közölte is a tervet, miszerint minden acél tartóelemet egy kisebb robbanótöltettel rogyasztanának meg, ettől a lelátó felső karéja leomlana, ám ez valahogy nem jött össze.

A bontást és a robbantást végző Adamo Group egyik képviselője szerint egy vezeték hibásodhatott meg valahol, és könnyen lehet, hogy a stadion a közeljövőben mégis összedől magától, de azt nem tudták megmondani, hogy mikor, így az épület maradványa életveszélyes.

A Silverdome-ot 2015-ben még 30 millió dollárért árulták (főként az eladható építési törmelék miatt, már akkor is csak a lerombolás volt az egyetlen lehetséges vég az épület számára), pedig 1978-tól több jelentős sportesemény helyszíne is volt. Egy időben a Detroit Lions és Pistons csapatok otthona volt, később egy frizbicsapat is használta, a bontás előtt pedig csodás BMX-kalandparkot varázsoltak belőle egy fotózás idejére.

Az elmúlt időben nem a Silverdome az egyetlen bontásra ítélt korábbi NFL-stadion, nemrég az Atlanta Falcons robbantotta fe l az új stadionja mellett álló régit.

via Deadspin