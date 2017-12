Természetfeletti passz az NFL szabadulóművészétől

A Philadelphia Eagles másodéves irányítója, Carson Wentz párszor már bizonyította, hogy szorult helyzetekben képes szabadulóművésszé válni, és valószínűtleneket menteni, hétfő hajnalban a Seattle Seahawks ellen megint megcsinálta ezt.

A mérkőzés utolsó negyedének elején a Seahawks 17-3-ra ment, ráadásul az Eagles szorult helyzetben volt, mert harmadik kísérletnél tizenhárom yard kellett a first downhoz a saját end zone-ja előtt. Elindult a játék, Wentz kimozgott a zsebből, aztán a pálya széle felé kezdett menekülni, két Seahawks-védővel a nyakán.

Az egyikük már bele is csimpaszkodott, mire Wentz estében, kitekert testhelyzetből eleresztett egy hosszú passzt, ami üresen találta meg csapattársát, Nelson Agholort. Igazi klasszismegoldás volt, amivel 51 yardot nyertek, vagyis egy félpályás játékot sikerült kifacsarni az elveszettnek tűnő szituációból.

Néhány játékkal később a támadást is egy látványos Wentz-passzal fejezte be az Eagles: akkor az irányító előre lépett ki, és megint Agholort találta meg, aki megcsinálta a touchdownt. A philadelphiai csapat felzárkózott, de végül a Seahawks nyert 24-10-re. Az Eagles így sincs nagy bajban, mert tíz győzelmük mellett csak két vereségük van.

A seattle-ieknél Russell Wilson irányító megint nagyot játszott: 227 passzolt, 31 futott yarddal zárta a meccset, és kiosztott három touchdownpasszt is.

A Cleveland Browns tizenkettedik vereségét is elszenvedte a szezonban, azaz továbbra is győzelem nélkül állnak, és már az lenne a meglepetés, ha nem 0-16-os mérleggel fejeznék be az alapszakaszt. Három év kihagyás után viszont újra mérkőzést játszott a Brownsban az elkapó Josh Gordon, és nem is nagyon látszott rajta a kihagyás, mert 85 elkapott yarddal csapata egyik legjobbja volt a Chargers ellen 19-10-re elbukott mérkőzésen.

Eredmények:

Seattle Seahawks-Philadelphia Eagles 24-10

New Orleans Saints-Carolina Panthers 31-21

Los Angeles Chargers-Cleveland Browns 19-10

Arizona Cardinals-Los Angeles Rams 16-32

Oakland Raiders-New York Giants 24-17

Buffalo Bills-New England Patriots 3-23

Atlanta Falcons-Minnesota Vikings 9-14

Green Bay Packers-Tampa Bay Buccaneers 26-20

Chicago Bears-San Francisco 49ers 14-15

Baltimore Ravens-Detroit Lions 44-20

Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts 30-10

Tennessee Titans-Houston Texans 24-13

New York Jets-Kansas City Chiefs 38-31

Miami Dolphins-Denver Broncos 35-9