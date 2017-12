Tényleg nem bírnak leállni az amerikaifocisták legnagyobb hülyeségével

Bő egy évvel ezelőtt már összegyűjtöttük az amerikaifutball-pályán elkövethető egyik legnagyobb hülyeség példáit, amikor egy hosszú touchdown után a labdás játékos centikkel a gólvonal előtt, túl korán kezd el ünnepelni, és szándékosan elejti a labdát. Szombaton, az egyik egyetemi főcsoport-döntőben újra megtörtént a dolog.

A vétkes az egyébként nem rossz múlttal rendelkező John Franklin III volt – a Florida Atlantic egyetem játékosa korábban két komoly egyetem csapatában is megfordult, játszott a Florida State-nél és az Auburnben is, de megfordult annak az East Mississippi Community College csapatában is, aminek már két szezonját követte végig a Netflix Last Chance U sorozata.

Franklin itt a Conference USA főcsoport-döntőjében, a North Texas ellen betlizett nagyot, amikor egy yardon eldobta a labdát, hogy indíthassa az ünneplést a 67 yardos futás végén.

A meccs végére a korábbi irányító Franklin 75 futott yardot, 49 passzolt yardot és 22 elkapott yardot hozott össze, és volt egy elkapott touchdownja is, bár lehetett volna kettő is. Igaz, csapata, a FAU így is nyert 41-17-re.