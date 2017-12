Hiába próbálták megbuktatni, eszement pénzért marad az NFL ura

Nem volt egyszerű átnyomni, de újabb öt évig Roger Goodell irányítja majd az NFL-t, ráadásul tetemes mennyiségű pénzt fog keresni.

Az ötéves szerződés értelmében ugyanis 200 millió dollár lesz a fizetése erre az időszakra. Hogy milyen komoly bér ez: amióta 2006 óta hatalomra került, egyetlen játékos sem keresett annyi pénzt, mint ő, vagyis több mint 200 millió dollárt.

Nem mindenki szerette volna, ha marad a posztján, leginkább a Dallas Cowboys befolyásos tulajdonosa, Jerry Jones győzködte a többi csapattulajdonost, hogy Goodellnek mennie kéne, állítólag öt másik tulajt maga mellé állított, de végül nem jött össze a többség a megbuktatáshoz.

Az NFL-főnök Goodellnek már ezelőtt is voltak viharos időszakai: például több szervezet is a menesztését követelte, amikor a liga nem megfelelően járt azokban az ügyekben, amikor amerikaifutballisták követtek el családon belüli erőszakot. A New England Patriots elleni laposlabdás ügyben folytatott vizsgálat miatt is kapott hideget-meleget, az pedig már minden évben a draft kötelező kelléke, hogy a nézők hangosan fújolnak, amikor megjelenik a színpadon.

Roger Goodell

Ugyanakkor Goodellt erősíti, hogy irányítása alatt jócskán megnőttek az NFL bevételei, és a tévétársaságokkal is eredményesen üzleteltek.