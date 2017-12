Tradicionálisan mindig az Army-Navy meccs, vagyis a hadsereg és a haditengerészet csapatainak mérkőzése zárja az egyetemi amerikaifutball-bajnokság alapszakaszát. A két fegyveres testület találkozója mindig kiemelt esemény, igen gyakran kilátogat rá az épp hatalmon levő amerikai elnök, néha még a pénzfeldobást is ő végzi (Donald Trump idén a meccs közelébe sem ment), idén viszont más miatt marad emlékezetes a meccs: az Army csapata egész egyszerűen eltűnt a hóban.

2017-ben az Armyn volt a sor, hogy világos mezben játsszon, a Black Knights pedig hófehér szerelés mellett döntött (a 10. hegyi hadosztály előtt tisztelegtek vele), ami kapóra jött, amikor kiderült, hogy Philadelphiában óriási havazás lesz a meccs alatt. Felülről ugyanis semmit nem lehetett látni a játékosokból, de amilyen erővel havazott, még a pálya szintjén is el-eltűntek néha.

Mindkét csapat egyébként elég múltidéző stílusban játszik, leginkább csak futnak. Amit viszont szombaton a hó miatt művelt a két csapat, az történelmi volt: az ESPN statisztikái szerint 2005 óta összesen 9455 mérkőzést játszottak egymás ellen az egyetemi első osztályban (FBS) szereplő csapatok, ezek közül a mostani Army-Navy volt az egyetlen, amin az első negyedben egyetlen passzkísérlet sem volt. A végére sem lett sokkal jobb a helyzet, 95-3 lett a futások és a passzok aránya.

A meccsen az Army szerzett vezetést először, a második negyedben viszont a Navy fordítani tudott Malcolm Perry 68 yardos futásával. A most futójátékost játszó Perry tavaly arról lett híres, hogy a Navy egyik meccsén a lelátóról kellett villámgyorsan beállnia csereirányítónak, amikor több társa is váratlanul lesérült – a tartalékjátékos akkor simán csak néző volt, most majdnem főszereplő lett a 250 futott yardjával.

A hajrában az Army az irányító Ahmad Bradshaw futásával 14-13-ra fordított, ezután még volt egy mezőnygól-kísérlete a Navynek, de az a nagy hóban kimaradt, így 1996 után újra először tudott sorban kettőt nyerni a párharcban az Army.

