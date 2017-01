Újabb három pekingi érmet vettek el, közte volt Bolték váltóaranya is

Újabb három pekingi érmet vett el az akkori győztestől a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerdán: most tették hivatalossá, hogy a jamaciai 4x100-as váltó, így Usain Bolt is bukik egy aranyérmet, illetve most közölték azt is, hogy dopping miatt elvették az orosz Tatyjana Lebegyeva két ezüstérmét.

A jamaicaiak ügye nem újdonság, Nesta Carterről, az olimpiai aranyérmes váltó kezdő emberéről tavaly júniusban derült ki, hogy doppingolt, pár napon belül a B próbája is pozitív lett, így már csak formaság volt a NOB-tól, hogy hivatalosan is elvegye az érmet. Usain Bolt ezzel csak a 2012-es és a 2016-os olimpián, illetve a 2015-ös világbajnokságon tudott triplázni a dobogó tetején.

Lebegyeva doppingügye viszont eddig ismeretlen volt, ő távolugrásban és hármasugrásban nyert ezüstöt Pekingben, most ezeket az érmeket bukta.

A NOB dopping miatt elképesztő mennyiségű érmet vett el az elmúlt időszakban, a 2008-as és a 2012-es olimpia után doppinggal megbukó sportolókat ebben a cikkünkben szedtük össze.