Kár volt doppingolni, Bolték akkora előnnyel nyertek

Usain Bolt alighanem megismételhetetlen teljesítményt nyújtott azzal, hogy egymás után három olimpián ugyanabban a három számban tudott nyerni (100, 200, 4x100 m). A tripla-triplájának azonban annyi lett, mert a 2008-as váltóban szereplő Nesta Carter megbukott újratesztelt doppingmintájával. Ha megnézzük a pekingi döntőt, arra juthatunk, semmi szüksége nem volt doppingolásra (feltételezve, hogy mások tiszták voltak), Jamaica óriási előnnyel nyert.

A For The Win ki is kockázta a jamaicai világrekordot, amiben az utolsó két embernek voltak a legnagyobb érdemei.

A második kanyart Bolt futotta meg, nagyjából egyszerre váltott a többi csapattal, de futása végére már vagy ötméteres előnyt hozott össze.

Asafa Powell is végigrepesztette az egyenest, így közel egy másodperccel, tíz méterrel vertek meg mindenki mást, egy olyan számban, ahol századok is dönthetnek. Ebből kiindulva egy jó közepes sprinterrel is győzni tudott volna Jamaica.

Bolt még nem nyilatkozott azóta, hogy a NOB hivatalosan is közölte, Cartert doppingolás miatt megfosztja 2008-as eredményétől, de júniusban azért beszélt az ügyről. „Szívfájdító hallani, hogy pozitív lett a teszt, mert évek óta azért dolgozok, hogy halmozzam az aranyakat és bajnok legyek, de ez csak egy dolog. Az életben bármi megtörténhet, ha megerősítik, és vissza kellene adnom az érmemet, akkor vissza kell adnom, nekem ez nem probléma."

Nesta Carternak még minimális esélye van arra, hogy megmentse magát és Bolt tripla-tripláját. A nemzetközi Sportdöntőbírósághoz nyújtott be fellebbezést, ahol megpróbálhatja elhitetni, hogy nem doppingolt vagy eljárási hiba történt. De még nagyobb bajba is kerülhet, mert a Nemzetközi Atlétikai Szövetség bejelentette, hogy Nesta Carter más, korábbi mintáit is újrateszteli. Carter többek között a londoni olimpián is győztes váltóban is szerepelt.