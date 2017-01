Kiakadt Trumpra a négyszeres olimpiai bajnok

Pénteken rendeletben tiltotta meg Donald Trump hét muszlim országból a beutazást, illetve az ország állampolgárainak a belépést az Egyesült Államokba. A rendeletet azóta a bíróság ugyan felfüggesztette, de az amiatt kirobban indulatok nem enyhültek.

Vasárnap a négyszeres olimpiai bajnok Mo Farah is kifejtette véleményét, miután ő is érintett lett az ügyben. Farah ugyan brit színekben versenyez, de szudáni állampolgár, és mint ilyen, rá is vonatkozik az egyelőre felfüggesztett tiltás.

„Ez év január 1-jén a brit királynő lovaggá ütött. Január 27-én az amerikai elnök nemkívánatos bevándorlóvá tett” – áll Farah Facebook-bejegyzésében.

A négyszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok hat éve az oregoni Portlandben él, ott neveli gyerekeit, fizeti az adót, és tesz rengeteget a közösségért, ennek ellenére a rendelet szerint, ha elhagyná az Egyesült Államokat, nem térhetne oda vissza. Farah nyolcévesen került Nagy-Britanniába, az ország történetének legsikeresebb atlétája a modern olimpiai történelemben.

Farah-hoz hasonlóan egy másik szudáni származású sportoló, az NBA-játékos Thon Maker is gondba került a rendelet miatt, de ő éppenhogy visszaért csapatával még pénteken Kanadából.