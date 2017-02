19 032 napja nem múlt el futás nélkül

Ron Hill megismételhetetlennek tűnő sorozatot hagyott abba január 30-én. A most 78 éves brit atléta 1964. december 21-étól egészen addig egyetlen napot sem hagyott ki legalább egy mérföldnyi futás nélkül.

Hill az 1960-70-es évek egyik klasszis hosszútávfutója volt, több távon (25 km, 10 mérföld) világcsúcsot állított fel, volt Európa-bajnok, győzött a Nemzetközösségi Játékokon és megnyerte a Boston Marathont is. Nevét még azok is ismerhetik, akik nem tudják, hogy milyen eredményei voltak, saját magáról elnevezett ruháit az amatőr futók százezrei hordják.

A brit futó csalódásként élte meg a tokiói olimpián való szereplését, tízezren 19., maratonon 18. lett, ezért döntött úgy, hogy az edzésmérföldek növelésével még jobb lesz. Mindennap fut. Versenyzőként persze jóval nagyobb volt az adagja, mint egy mérföld, de később is igyekezett ennél többet teljesíteni naponta. Idős korában is általában két és fél mérföldet ( 4 km) futott. Olykor azért arra kényszerült, hogy megelégedjen eggyel is. Például akkor, amikor eltört a szegycsontja, vagy bütykének megoperálása után 1993-ban. Hill botokkal, 27 perc alatt vánszorgott végig a távon. Egy hét múlva már azok nélkül, gipszben futott.

A múlt szombati futás után viszont már nem kockáztatott. „A szívem fájni kezdett, és az utolsó 800 méterre csak rosszabb és rosszabb lett. Azt hittem, meghalok, de csak megcsináltam a mérföldet 16 perc és 34 másodperc alatt. Nem volt más lehetőségem, mint leállni. Tartoztam ezzel a feleségemnek, a családomnak, a barátaimnak, plusz magamnak is" – állt a közleményében.

A sokakat inspiráló Hill pontosan 19 ezer 302 napot nem hagyott ki futás nélkül. Ezalatt több mint 135 ezer mérföldet (217 ezer kilométert) tett meg. Egyik interjújában azt mondta, úgy tartják róla, hogy azokat a métereket is beíratná az edzésnaplójába, amit majd a koporsójával tesznek meg.