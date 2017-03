A rajtnál elveszett az első atlétikai Eb-érmünk

Éremeséllyel vágott neki a belgrádi fedettpályás Európa-bajnokságnak Baji Balázs, aki a 60 méteres gátfutásban idén eddig kétszer döntötte meg a magyar rekordot. De nagyon elrontotta a startot, csúnyán beugrott. Kizárták, véget ért számára az Eb.

Nagyon készültünk, és készült Baji is, hiszen az idei ranglista alapján a legjobb magyar gátas holtversenyben az ötödik legjobb idővel érkezett a szerb fővárosba. Okunk volt éremben bízni, hiszen mentálisan nagyon felkészült volt, ugyanakkor ő is elmondta, ha nem omlik össze bárki is, akár ötesélyes lehet az aranyérem.

Sajnos ő volt az, aki összeomlott, túlizgulta a rajtot, csúnyán beugrott és meg sem várta, hogy kizárják, leballagott a rekortánról.

Baji a tavalyi szabadtéri Európa-bajnokságon, 110 méteren ezüstérmet nyert. Később jött a másik hidegzuhany. A szám másik magyar indulója, Szűcs Valdó a rajt előtt lépett vissza.

Péntek este még több magyarért szurkolhatunk, a női ötpróbában Zsivoczky-Farkas Györgyi és Krizsán Xénia próbálkozik, Márton Anita pedig címvédésre készül női súlylökésben.

Visszatérve az ötpróbára, három szám után Zsivoczky-Farkas Györgyi a harmadik, Krizsán Xénia pedig a negyedik helyen áll ötpróbában a belgrádi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság pénteki nyitónapján.

Az olimpiai nyolcadik Zsivoczky-Farkas Györgyi egyéni csúcsot jelentő 14,95 méterrel (858 pont) a harmadik helyen végzett súlylökésben. Jól szerepelt Krizsán Xénia is, aki egyéni legjobbját megközelítve 14,24 métert (810) ért el, s lett negyedik.

Az élen az olimpiai bajnok belga Nafissatou Thiam áll 3141 ponttal - az eddigi mindhárom számot megnyerte -, s a két magyart még az osztrák Ivona Dadic (2884) előzi meg. Zsivoczky-Farkas Györgyinek 2873, Krizsán Xéniának 2862 pontja van.

A délutáni program a női 60 méter gáttal kezdődött. Az előfutamban egyéni csúcsot futott Kozák Luca az elődöntő első futamában a délelőttinél gyengébben kapott lábra, s végül hetedik helyen ért célba, 8.14 másodperces idejétől alaposan elmaradva, 8.27-tel. A második futamban a magyar bajnok Kerekes Gréta jó rajt után erőteljesen futott, s délelőtti idején egy századot javítva 8.23 másodperccel hatodik lett.