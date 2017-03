Trükkös cipőben mennek neki a földöntúli rekordnak?

Rugós cipőben akarják megdönteni a maraton világcsúcsát? A kerékpár után az atlétikában is a sportszert doppingolják? A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) a Nike új cipőjét is leteszteli, hogy fel se merülhessen csalás.

A Nike most mutatta be a Zoom Vapor Elite nevű modelljét. A tervek szerint ezt a cipőt fogja viselni majd az a három atléta, akik megkísérlik két óra alá vinni a maraton világrekordját.

Fotó: Nike

A gyártó szerint a karbonszálas cipőben négy százalékkal gazdaságosabb a futás, mint az eddig ismert legjobb modellekben. A vádlit is jobban kímélő geometriájú cipő bemutatása előtt azonban arról pletykáltak, hogy az új modell hatékonysága beépített rugókban rejlik.

Ezt semmi nem igazolta eddig, de az IAAF semmit nem zár ki, a spekulációkat sem, ezért megvizsgálják a cipőt. A szövetség szóvivője azt is elmondta a Guardiannak, hogy nemcsak a Nike, hanem a többi gyártó technikai megoldásait is vizsgálják, hogy megfelelnek-e a szabályoknak. Ross Tucker sporttudós vetette fel korábban, hogy a világrekordra törő Kenenisa Bekele is rugós cipőben futhatott Dubajban. Ott végül okafogyottá váltak a feltételezések, mert Bekele be sem fejezte a januári versenyt.

A rugós cipők sem jelentenek nagy újdonságot, a Nike-nak is volt már olyan modellje hét évvel ezelőtt, amit betiltottak az NBA-ben, mert jogosulatlan előnyt, magyarul magasabb ugrást biztosított. Az ötlet azonban ennél is régebbi, orosz magasugrók már az 1950-es években viseltek úgynevezett katapultcipőket, amivel jobb eredményeket is értek el.

A Breaking2 projektről eddig nem lehetett túl sokat tudni, de egy eleme már biztosnak látszik, a Nike a cipő mellett a helyszínt is bejelentette. A három futó a monzai Forma-1-es pályán kialakított 2,4 kilométeres körön próbálja áttörni az álomhatárt. Az időpont egyelőre nincs meg, de jó maratont hűvösebb időben lehet futni, tehát egy-két hónapon belül várható a kísérlet.