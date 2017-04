Iránban a női maraton csak 10 kilométeres

Irán első nemzetközi maratonját rendezték pénteken, amin papíron nők is részt vehettek, de nem futhattak az utcán férfiakkal együtt.

Egy sportkomplexumban körözve teljesíthették a 42 kilométert.

Iránban elég furcsák a szabályok, a férfiak a városban nem sétálgathatnak rövidnadrágban, de minden további nélkül futhatnak abban. A nők azonban nem is reménykedhetnek ilyesmiben. A versenykiírásban az szerepelt, hogy még a felsőjük sem lehet rövid ujjú, kötelező hosszú nadrágban és a hajukat takaró fejkendőben futniuk, és a pólójuknak a csípőt is takarni kell.

Tavaly egy másik versenyen még készült olyan kép, amin utcán futó nőt mutat, de idén elszeparálták egymástól a nemeket. Igaz, csak két nappal a verseny előtt értesítették a női résztvevőket, hogy míg a férfiak az utcán, addig nők pedig az Azadi sportkomplexumban fognak futni.

A szervezők azt mondták, azért választották ezt, mert nem kényszeríthetik arra a külföldi futókat, hogy hidzsábban vagy fejkendőben teljesítsenek egy ilyen hosszút távot. Így meg nem látják meg őket. Az országban 1979 óta érvényben lévő szabályok szerint női sporteseményeken csak női nézők lehetnek.

A nők végül maratont sem futhattak, egy iráni lap arról is írt, hogy keddtől a nők jelentkezését is letiltották, az egyik francia induló posztjából kiderült, hogy végül csak 10 kilométeres volt a versenyük az Azadi Stadionban. Helene azt írta, hogy egy gerillamaratont azért így is összehoztak, 32 kilométert egy maguk által kitalált útvonalon futottak a városban, majd hozzátettek egy 10-est. „Mi csak futni akarunk, sem hivatalnokok, sem rossz szervezés, sem hülye szabályok nem állíthatnak meg minket" – írta.