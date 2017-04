Világcsúcs is, meg nem is, amit a kenyai maratonista futott Londonban

Bár a férfiaknál ígértek világcsúcsot a London Marathonon, végül a nőknél futották meg a világ legjobb idejét. Mary Keitany 2:17:01-gyel ért célba.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) Paula Radcliffe 2:15:25-jét tartja számon világrekordként, de a brit futó ezt az eredményt férfi iramdiktálók segítségével érte el még 2003-ban, szintén a londoni maratonon. A tisztán női mezőnyben is ő volt eddig a legjobb, 2002-ben a Chicago Marathont 2:17:18-cal nyerte.

Az idei London Marathonon nagyon nagy irammal kezdtek a nők, nem is sokan bírták. Keitany így a táv második felét már egyedül futotta végig, sokáig még a világcsúcs részidőknél is jobban állt, perc fölötti előnye is volt, de 35 kilométernél világossá vált, hogy nem veszélyeztetheti Radcliffe rekordját.

Egy világcsúcsot így is megdöntött, mostantól övé 30 kilométeren a legjobb idő. Keitany Londonban harmadszor nyert, de háromszor behúzta már New York Marathont is, félmaratonon világbajnok és világcsúcstartó is volt, kétségtelenül a legnagyobb hosszútávfutók közé tartozik.

Ahogy Tirunesh Dibaba is, az öt- és tízezer méteren olimpiai bajnok most második lett, ő is 2:18-on belül futott, ezzel minden idők harmadik legjobb női maratonistája lett.

A tavaly a világrekordról hat másodperccel lemaradó Kenenisa Bekele a verseny előtt azt nyilatkozta, hogy most megfutja a világcsúcsot, de a közelébe sem ért.

Az öt- és tízezer méteren is rekorder etióp viszont így óriási versenyt csinált. Féltávnál nem tudott az iramot váltó csoportban maradni, körülbelül húsz másodperces hátrányba került, de jól osztotta be az erejét. Harmincöt kilométer után egyre feljebb kapaszkodott, és nagy üldözőverseny alakult ki Daniel Wanjiru és közte. A kenyait 10 másodpercnyire is megközelítette, de ellenfele tudta tartani a távolságot. Az utolsó kilométeren Bekele még robbantott egy nagyot, úgy tűnt, hogy megtöri Wanjirut, de neki is volt még egy sebessége, végül kilenc másodperces előnnyel nyert. A 2:05:48 ma már nem egy óriási idő, de kit érdekel, ha a világ egyik legnagyobb maratonját ilyen nagy harcban nyerte meg.