Armstrong-módra bukik a világ legjobb futóedzője?

Lance Armstronghoz hasonlóan egy terjedelmes vizsgálati anyag buktathatja meg Salazart, az olimpia bajnokot is kinevelt amerikai futóedzőt. A kiszivárgott összefoglaló alapján erősen valószínűsíthető, hogy a futóként is sikeres Salazar több tanítványa megsértette a doppingellenes szabályokat.

Az USADA (Amerikai Doppingellenes Ügynökség) 269 oldalas jelentését a Flotrack hozta nyilvánosságra. Ebből kiderül, a Nike Oregon Project hat atlétája, köztük az olimpiai ezüst- és bronzérmes Galen Rupp L-karnitin injekciókat kaptak. Az injekcióval önmagában még nincs feltétlenül baj, az L-karnitin sem tiltott szer, de a maximálisan engedélyezhető mennyiséget (50 ml) túllépték.

A vizsgálat szerint a futókat kezelő orvos, Jeffrey Brown meghamisított néhány adatot, hogy ne tűnjön illegálisnak a kezelés, míg Salazar arról győzködte a futóit, hogy mindent, amit tesznek, megfelel az USADA és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályainak.

Problémákat vet fel az is, hogy Salazar dr. Brownnal való közeli viszonya miatt jóval többet tudott atlétái egészségi állapotáról, mint amit azok önként elárultak neki. Az edző rendszeresen nyomást gyakorolt a futókra, hogy milyen készítményeket használjanak.

A jelentés szerint Salazar és az orvos a négyszeres olimpiai bajnok Mo Farahnak is vényköteles kalcitonint és rengeteg D-vitamint, az ajánlott napi adag 83-szorosát adták, amit csak súlyosbít, hogy Farah elve egy kalciumkiválasztási betegségben szenved. Több sportolóról állítottak fel hamis diagnózist, hogy aztán azok teljesítménynövelő pajzsmirigyhormonokat szedjenek.



Salazar a futók tesztoszteronszintjének növelésével is próbálkozott, minden a WADA-listáján nem szereplő szert kipróbált, írja a Letsrun.com, és az is gyanús, hogy magának is tesztoszteronos gyógyszereket íratott fel, egyszerre két különböző orvossal. Később viszont nem tudta igazolni, hogy valóban szüksége volt ezekre a szerekre. Ezzel is megsértette a szabályokat. A vizsgálat eredményei szerint Salazar tesztoszteronos krémekkel is próbálkozott, a fiain tesztelte, és Galen Ruppot is ilyennel masszírozhatták rendszeresen.

Salazart már korábban is rendszeresen támadták, tanítványát, Mo Farah-t többször megvádolták doppingolással, de a brit futó ellen sem a mostani jelentés, sem a vizsgálatok eredmények nem szólnak.