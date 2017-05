Cipőigazításon ment el a világcsúcs

Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy a kenyai Celliphine Chespol lehet a női akadályfutás következő éveinek meghatározó alakja, legalábbis amit péntekről szombatra virradó este művelt a Gyémánt Liga eugene-i versenyén, az nem mindennapi volt.

A 18 éves Chespol lábáról ugyanis félig lecsúszott a cipő az utolsó előtti körben, amikor a vizesárokba ugrott, meg kellett állnia, hogy megigazítsa azt. Ezzel visszacsúszott a harmadik helyre, lemaradva az élen haladó párostól. Innen viszont simán visszaküzdötte magát, sőt, a végén még egy hatalmas hajrát is le tudott vágni, megnyerve a számot.

Már az is elég nagy teljesítmény volt, hogy a ritmust megtörve, pár másodperc megállás után is normál tempóban tudta folytatni a futást, a felzárkózás után pedig még hajrázni is tudott, de az, hogy mindezzel együtt másodpercekkel maradt csak el a világcsúcstól 18 évesen, azt mutatja, hogy nagyon komoly jövő áll előtte.

Chespol 8:58.78-as idővel ért célba, kerek hat másodperccel maradt el a bahreini Ruth Jebet augusztusi 8:52.78-as világcsúcsától. A győzelem mellett azért az is vigasztalhatta a kenyait, hogy így is sikerült a világ valaha volt második legjobb idejét futnia, ami egyébként U20-as világcsúcs is egyben innentől.