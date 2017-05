Csak 11.-ként futott be, de mégis ő lett a világszenzáció

A norvég Jakob Ingebrigtsen csak a 11. helyen végzett Eugene-ban az egyik egymérföldes futamon, de mégis ő lett a verseny legnagyobb szenzációja. Ő az első 16 éves futó, aki négy percen belül teljesítette az 1609 méteres távot. De ha a családi kapcsolatait is megnézzük, még több rekordot találunk.

Az nem furcsa, hogy több testvér egyszerre magas szinten versenyez atlétikában. Az elmúlt években mindig a belga Borlée testvéreket lehetett felhozni jó példának, a három fiú és a nővérük is gyakran jutott döntőkbe a világversenyeken, de mostantól a Ingrebrigtsen fivérekre is odafigyelhetünk.

A legidősebb, a 26 éves Henrik 2012-ben lett az 1500 Európa-bajnoka, övé ezen a távon a norvég csúcs is, idősebb öccse, Filip tavaly nyerte meg az Eb-t, miközben ő harmadik lett. Jakob a pályán egészen eddig nem ért el nagy eredményt, de hogy nagy tehetség, az már decemberben kiderült, az U20-asok között lett mezeifutó-Európa-bajnok.

Eugene-ban pedig egészen szenzációsan futott. A négyperces mérföld sokáig elérhetetlennek tűnt az atlétikában, és bár 1954 óta már egyáltalán nem tartozik a lehetetlen kategóriába, mégis egy olyan küszöb, amit dicsőség átlépni. Főleg 16 évesen. Jakob Ingebrigtsen a Gyémánt Liga egyik betétfutamában versenyzett, az élcsoporttól elszakadt, de remek utolsó kört futott, és végül 3:58.07-tel ért célba.

A korosztályos rekord mellett még egy családi is összejött. A Jakobbal egy futamban induló, és ott harmadikként végző Henrik is természetesen négy percen (3:53.79) belül futotta mérföldet, majd a Gyémánt Ligát lezáró elitfutamban, a Bowerman Mile-on Filip is, 3:53.23-mal ért célba. Korábban soha nem történt még meg, hogy három testvér ugyanazon a napon fusson négy percen belüli mérföldet. A következő lépés már csak az lehet, hogy mindhárman ugyanabban a futamban érjék el ezt.